Los retos visuales que proponen encontrar objetos ocultos o que no se asemejan, son de mis favoritos. Si bien abundan en Internet, no todos se animan a realizarlos porque no confían en su vista de halcón. Hoy quiero que te relajes resolviendo este acertijo visual que para muchos es bastante complejo, pero que otros logran superar de la manera más sencilla ya que no se desconcentran y miran muy bien cada detalle de la imagen. Espero que estés en ese grupo y que solo 10 segundos no sean impedimento para demostrar todas tus habilidades. En la ilustración que te presento hay dos ardillas, una al lado de la otra, y aunque parecen igual, pues no lo son. Hay 5 diferencias que debes ubicar lo más rápido posible y estoy segura que alcanzarás el éxito.

Imagen del acertijo visual: encuentra las diferencias

Este desafío visual te encantará. Como ya te conté, tu misión es encontrar las 5 diferencias en la ilustración que te dejo a continuación. En ella verás dos ardillas en un árbol y, aunque parecen similares, no lo son. La idea es que te relajes y diviertas al máximo, pero no olvides que solo tienes 10 segundos para encontrar la respuesta. Llegó el momento de poner a prueba tus habilidades de percepción y observación.

ACERTIJO VISUAL | Tienes que encontrar las 5 diferencias que hay en la imagen de las ardillas. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste hasta esta parte es porque ya tienes la respuesta, ¿o no? Para detectar las sutiles diferencias debiste usar toda tu concentración y paciencia y si tu visión te ayudó, podrás cantar victoria; sin embargo, si las cosas no salieron bien, no te preocupes y sigue practicando. Aquí te revelo las 5 diferencias encerradas en círculos.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la solución de este divertido reto viral. (Foto: genial.guru)

