Me he llevado una grata sorpresa a la hora de participar en este acertijo visual. Y es que el desafío me permitió darme cuenta que, por más difícil que sea una situación, tengo la capacidad de salir victorioso. Sí, logré triunfar en el reto y tú también puedes hacerlo. Solo debes identificar al pájaro que es diferente al resto en la imagen que acompaña la nota. Claro está, sin olvidarte que tienes 12 segundos para lograrlo. La prueba, definitivamente, tiene un alto nivel de dificultad como las que ha compartido recientemente mi colega Nathaly Vizarreta. Me refiero a la que consiste en localizar la paleta escondida y la que superarás siempre y cuando ubiques al camaleón sacando la lengua.

Imagen del acertijo visual

Hay bastantes pájaros en la imagen del acertijo visual. Probablemente creas que todos tienen su par, pero no. Hay uno que es distinto a los demás. Es decir, es único. Presta mucha atención a los detalles para que halles a ese animal en el tiempo establecido.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen hay muchos pájaros. Tienes que idenfiticar al que es distinto a los demás. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de resolver el acertijo visual. Como nada es de vida o muerte aquí, tranquilo(a). Si quieres saber cuál es el pájaro diferente al resto, mira la siguiente imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del pájaro que es diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los acertijos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay acertijos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

