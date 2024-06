Los desafíos en los que me piden ubicar objetos ocultos, diferencias entre imágenes o términos que fueron muy bien escondidos son de mis favoritos porque me exigen mirar al detalle cada rincón y no distraerme con nada. Y es que los retos visuales tienen ese poder de poner a prueba todas tus habilidades y concentración, porque el más mínimo descuido nos puede hacer fallar. Hoy quiero que inicies una competencia contigo mismo para comprobar cómo va tu vista. Lo que te propongo es que te unas a este acertijo visual que preparé para Mag y en el que deberás encontrar la palabra “ardilla” en menos de 7 segundos, ¿te animas? Si sientes que te falta un poco de práctica, te recomiendo estas pruebas que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta: ¿Eres alguien con una mente ágil? Este reto visual pondrá a prueba tus habilidades de percepción y Encuentra el número 6 escondido entre 8 en 12 segundos y demuestra tu inteligencia.

Imagen del acertijo visual: encuentra la palabra “ardilla”

Este acertijo visual puso a temblar a más de uno. Tu misión es mirar detenidamente la imagen que elaboré para Mag. En ella hay decenas de palabras ‘arcilla’ y una sola ‘ardilla’. Para que puedas cantar victoria y demuestres que eres un trome buscando detalles ocultos, solo te daré 7 segundos. Te recomiendo mirar muy bien cada rincón de la ilustración y no distraerte con nada, ¿estás listo? Empecemos.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen escondí una palabra “ardilla” entre decenas de “arcilla”, ¿la podrás ubicar? (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

El tiempo llegó a su fin y es momento de parar el cronómetro. Estoy segura que ubicaste la palabra “ardilla”. Si no lograste encontrar la solución, en la siguiente imagen te dejo la respuesta correcta y si quieres destacar en este tipo de pruebas, lo mejor es no dejar de practicar.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde escondí la palabra 'Ardilla'. (Foto: Mag)

