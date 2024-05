Este es un acertijo visual de máxima dificultad y calificado por muchos como extremo. Y es que no todos tienen una visión privilegiada y más aún cuando se topan con una serie de letras en color blanco que hasta los ‘marea’. Hoy quiero que te conviertas en todo un vencedor en los desafíos que ponen a prueba nuestras habilidades cognitivas. Para eso preparé una ilustración para Mag y comprobé que no todos mis amigos lograron dar con la respuesta en un tiempo récord. Te lo explico al detalle: en la imagen hay decenas de palabras ‘DESATINO’ y tu misión es encontrar la única ‘DESAFINO’. Para esto solo tendrás 7 segundos y solo el 1% de participantes lo logró. La tarea no es difícil, solo necesitas concentrarte y enfocarte en este reto visual. Antes que empieces quiero recomendarte dos que preparó mi colega Nathaly Vizarreta: ¿Eres un observador agudo? Encuentra las 3 diferencias en la escena del tiburón volador en 34 segundos y Encuentra las 3 diferencias entre estas imágenes de desayuno en solo 50 segundos.

Imagen del acertijo visual: encuentra la palabra distinta

Tal como te lo conté, este acertijo visual está hecho para poner a prueba tus habilidades y solo tienes 7 segundos para ubicar la palabra ‘DESAFINO’ entre decenas de ‘DESATINO’. Te recomiendo que te enfoques en la ilustración y abras bien los ojos, si es posible ni parpadees. Confío en que así lo harás y te esforzarás al máximo. Para lograrlo solo tienes que despejar tu mente y relajarte. ¿Estás preparado? entonces activa el cronómetro y ponte a buscar.

ACERTIJO VISUAL | Entre varias 'DESATINO' está la palabra ‘DESAFINO’, ¿la podrás ubicar?. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si encontraste la palabra ‘DESAFINO’, te felicito porque acabas de demostrar que eres muy hábil y tienes una fuerza neuronal envidiable. Si lamentablemente no diste con ella, pues no te desanimes y continúa practicando con más acertijos visuales que tienen el poder de hacer trabajar tu cerebro, así como mejorar tus conocimientos. Aquí te muestro en dónde está para que compruebes si entraste en el grupo del 1% que lo logró o del 99% que fracasó.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde está la palabra ‘DESAFINO’. (Foto: Mag)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

