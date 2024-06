¿Te consideras alguien con un coeficiente intelectual elevado? ¡Pon a prueba tus habilidades con este desafío visual! Tu misión es encontrar la casa de pájaros oculta entre los espantapájaros en tan solo 12 segundos. Este divertido reto no solo te mantendrá entretenido, sino que también te brindará una oportunidad única de demostrar tu agudeza visual y rapidez mental. Además, si disfrutas de este tipo de rompecabezas, te animo a explorar los fascinantes artículos creados por mi compañero César Quispe . Con sus enigmas innovadores, cada experiencia es una oportunidad para poner a prueba tus habilidades y disfrutar de momentos emocionantes. ¡No esperes más y acepta el desafío ahora mismo!

Instrucciones:

Observa con detenimiento la imagen que aparece a continuación.

Busca la casa de pájaros escondida entre los espantapájaros.

Una vez que la hayas encontrado, comparte tu respuesta.

Imagen del acertijo visual: Encuentra la casa de pájaros en 12 segundos

¿Puedes ver la pajarera escondida entre los espantapájaros? Sólo aquellos con ojos agudos y gran inteligencia tendrán éxito.

¿Ya encontraste la casa de pájaros?

Comparte tu respuesta en los comentarios y cuéntanos cuánto tiempo te tomó encontrarla. Si no la has encontrado, no te preocupes, puedes ver la solución al final de este artículo, pero puedes volver a intentarlo siguiendo estos consejos:

Presta atención a los detalles más pequeños.

Analiza la imagen en su conjunto.

Si te quedas atascado, no te rindas. ¡Sigue buscando y seguro que encontrarás la casa de pájaros!

Solución:

La casa de pájaros se encuentra al medio de la imagen, en el pecho de uno de los espantapájaros. Si la viste dentro del límite de tiempo, eres un observador muy agudo. Sigue practicando y mejorarás aún más tus habilidades de percepción.

¡Solamente aquellos con una gran capacidad de observación y un alto coeficiente intelectual pueden detectar rápidamente la casa de pájaros en esta desconcertante ilusión óptica!

SOBRE EL AUTOR Nathaly Vizarreta Moreno Licenciada en Periodismo por la Universidad San Martín de Porres. Tengo seis años de experiencia en gestión de comunidades. Actualmente, como Redactora Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

