Este es un reto solo para conocedores. Si bien hay los que las prefieren solo con pepperoni o con abundante piña, lo cierto es que es una de las comidas italianas más aclamadas en todo el mundo y las versiones son infinitas. Hoy quiero retar no solo tus conocimientos gastronómicos, sino tu nivel de concentración, lógica y todas tus habilidades con un acertijo visual que va a ‘exprimir al máximo’ tu vista de lince. Te recomiendo fijarte en todos los detalles, aunque creas que son muy obvios. No pases nada por alto porque ahí está la clave para encontrar la respuesta rápidamente, ¿estás listo para decirme cuál no tiene par? Si sientes que te falta un poco de práctica, te recomiendo estas pruebas que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta: ¿Eres alguien con una mente ágil? Este reto visual pondrá a prueba tus habilidades de percepción y Encuentra el número 6 escondido entre 8 en 12 segundos y demuestra tu inteligencia.

Imagen del acertijo visual: encuentra la pizza sin par

En la imagen que preparé para este acertijo visual coloqué diferentes tipos de pizza. Hay con piña, pepperoni, jamón, carne, vegetales, entre otras; sin embargo, una es diferente. Tu misión es ubicarla en menos de 8 segundos para comprobar que eres capaz de superar los retos o problemas más difíciles del mundo.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen hay varias pizzas que se ven muy apetecibles y deliciosas, ¿podrás descubrir la que no tiene par? (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Si llegaste hasta aquí es porque se te acabó el tiempo o porque quieres comprobar la respuesta. Aquí te explico de qué se trataba este acertijo visual que puso en un apuro intelectual al 90% de los participantes. No había solo que demostrar tu buena visión, sino que tienes una mente brillante y para eso la clave estaba en primero contar cuántas pizza hay en la imagen. Ahí podías comprobar que se trata de 20, es decir, un número par. La respuesta correcta es que todas tienen par y ninguna estaba sin pareja, ¿difícil? Solo el 10% de jugadores se animó primero por contar antes de fijarse en cada detalle de las imágenes para buscarle una igual.

ACERTIJO VISUAL | Aunque no lo creas, la respuesta es que todas las pizzas tenían una igual. (Foto: Mag)

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).