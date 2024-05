Este reto visual no es para cualquiera, solo para los verdaderos expertos de la observación. No te quiero asustar, pero es la verdad. Hoy te traigo un acertijo visual que no todos han podido resolver y te lo digo por experiencia propia, pues a mí también me costó identificar todo lo que estaba mal en la escena y cuando se lo compartí a mis amigos, no todos cantaron victoria. La ilustración muestra una cocina donde se ocultan 8 gravísimos errores. Tu misión es mirar muy bien la imagen y anotarlos uno por uno. Eso sí, debo ser honesta: solo cuentas con 10 segundos para darme una respuesta. Realiza tu mejor esfuerzo para vencer en este fantástico desafío, pero antes te recomiendo dos retos visuales que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta y que también te pondrán a pensar: encuentra las 3 diferencias entre los cocodrilos en 10 segundos y ubica la hoja idéntica al ejemplo en solo 8 segundos.

Imagen del acertijo visual: ubica los 8 errores

Una mujer está muy feliz cargando la bandeja del pavo horneado en su cocina. Alrededor hay distintos objetos, menajes y accesorios propios de este ambiente del hogar, pero también hay 8 errores que debes identificar lo más rápido posible. Te recomiendo concentrarte muy bien, activar el cronómetro y abrir bien los ojos. No olvides que solo cuentas con 10 segundos para ganar. Es momento de poner a prueba tu poder de observación.

ACERTIJO VISUAL | Si logras encontrar todos los errores en esta imagen, eres un genio (Foto: GenialGuru).

Solución del acertijo visual

¡Se acabó el tiempo! Es momento de comprobar si tuviste éxito y entraste en el selecto grupo de genios que realizó bien este acertijo visual o fracasaste. Aquí te revelo dónde estaban algunos errores y los demás te los dejo indicados en la imagen: el pavo horneado tiene decoración de crema para postres; hay una plancha en la cocina; la tostadora no tiene específicamente un pan; uno de los platos parece derretido; hay herramientas en lugar de cubiertos, una de las mascotas tiene un peculiar sombrero; falta una pata a la silla.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo dónde estaban los 8 errores en la escena de la cocina. (Foto: GenialGuru).

