Si lo que quieres es ejercitar la mente de una forma entretenida y desafiante, pues estás en el lugar correcto. Este desafío no solo te servirá para medir tu concentración, sino para demostrarte que eres un total genio al momento de encontrar palabras ocultas, detalles muy bien camuflados o ubicar diferencias que nadie nota a simple vista. Desde que descubrí los retos visuales se volvieron mis favoritos para pasar un rato ameno en Internet y, sobre todo, un pasatiempo divertido que me da muchos beneficios. Hoy quiero que desafíes tus capacidades con este acertijo visual en el que deberás encontrar la palabra ‘PESAR’, pero no es nada sencillo. No se trata solo de mirar fijamente la imagen, sino que tendrás el tiempo en contra ya que solo hay 7 segundos para darme la respuesta correcta, ¿estás preparado para lograrlo? Si sientes que te falta un poco de práctica, te recomiendo estas pruebas que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta: ¿Eres un lince? Encuentra la aguja escondida en esta imagen en solo 8 segundos y ¿Ves como un águila? Encuentra los 3 pandas sin gafas de sol en menos de 30 segundos.

Imagen del acertijo visual: encuentra la palabra diferente

¿Eres capaz de resolver este acertijo visual? Tu misión es mirar detenidamente la imagen que elaboré para Mag. En ella hay decenas de palabras ‘BESAR’ y una sola ‘PESAR’. Tendrás solo 7 segundos para dar con ella, pues está muy bien camuflada, ¿estás listo? Empecemos.

ACERTIJO VISUAL | Mira cada esquina de la imagen, arriba y abajo, pues la palabra 'PESAR' está muy bien camuflada. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

Se terminaron los 7 segundos que te di y de seguro ya ubicaste la palabra ‘PESAR’. Si no lograste encontrar la solución, en la siguiente imagen te dejo la respuesta correcta. Lo que sí te recomiendo es que sigas practicando porque así podrás ejercitar tu mente y aumentar tu poder de concentración y visión.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde está la palabra 'PESAR'. (Foto: Mag)

5 acertijos visuales que preparé para Mag