Este es uno de los retos visuales en donde debes prestar mucha atención para dar con la respuesta. Si hay algo que me gusta de estos desafíos es que no solo me permiten distraerme un poco, sino ejercitar al máximo mi mente y concentración. Hoy te traigo un acertijo visual que elaboré para Mag y cuyo nivel de exigencia es muy alto, al punto que no todos los participantes lograron encontrar la respuesta en el tiempo solicitado. Tu misión es ubicar las tres llaves antiguas que están muy bien camufladas en esta imagen, el problema es que solo dispones de 7 segundos para dar con la solución. Si sientes que te falta un poco de práctica, te recomiendo estas pruebas que elaboró mi colega Nathaly Vizarreta: ¿Eres alguien con una mente ágil? Este reto visual pondrá a prueba tus habilidades de percepción y Encuentra el número 6 escondido entre 8 en 12 segundos y demuestra tu inteligencia.

Imagen del acertijo visual: encuentra las tres llaves

En este acertijo visual deberás demostrar que tienes una vista de halcón. Te adelanto que no es nada fácil dar con la respuesta correcta porque las tres llaves están muy bien escondidas entre otras, todo estratégicamente colocado para confundirte y hacerte dudar de tus capacidades. Es momento que demuestres que eres un verdadero genio.

ACERTIJO VISUAL | Mira cada rincón de esta imagen para que puedas ubicar las tres llaves antiguas. (Foto: Mag)

Solución del acertijo visual

En la imagen que te dejo a continuación te muestro en dónde están ocultas las tres llaves. Espero que hayas podido dar con la respuesta antes que se acabaran los 7 segundos, si no fue así, te recomiendo que sigas practicando para que en los siguientes desafíos puedas convertirte en vencedor y demostrar todas tus capacidades.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo dónde están las tres llaves antiguas en esta imagen. (Foto: Mag)

