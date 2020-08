En Vietnam ha causado conmoción la revelación de una anciana de 83 años. Ella contó a un medio de su país la razón por la cual no se lava el cabello, ni se lo corta, desde hace 64 años exactamente. Su historia es tendencia en redes sociales y se volvió viral en Facebook.

Nguyen Thi Dinh es la protagonista de esta increíble historia. Ella reside en la lejana ciudad de Ben Tre, capital de la provincia del mismo nombre, y posee una larga cabellera de aproximadamente 6 metros de largo. Sus declaraciones en Tinmoi.vn han desconcertado a millones de personas en redes sociales.

Y es que la anciana de 83 años confesó que no se corta ni se lava el cabello desde los 19 años. El motivo de esta decisión fue porque se enfermó gravemente cuando se cortó el cabello. Además, sufría de fuertes dolores de cabeza.

“Curiosamente, cuando me lavé el cabello me dolía de nuevo. Así que dejé de lavarme por completo y no dejé que tocara al agua”, manifestó Dinh. Extrañamente, a pesar de la nula higiene, su cabello no luce enredado en la parte superior de su cabeza.

Su historia se volvió viral en Facebook y es tendencia en todo el mundo. Ella contó que su cabello crece 10 centímetros cada año y hasta el momento mide 6 metros de largo y, desde lejos, aparenta ser una pitón gigante. Otro de sus secretos para mantener su cabellera tan larga es que mantuvo un hábito vegetariano desde que era joven.

Ahora, su cabellera mide más de 6 metros y se ha convertido viral en Facebook. | Foto: Tinmoi.vn (Desliza hacia la izquierda para ver más imágenes).

