Área 51: las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de EEUU

Todo comenzó con un evento de Facebook llamado Storm Area 51, They Can't Stop All of Us y lo que en un principio parecía una broma acabó convirtiéndose en una gran reunión.



- / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / - Las fotos del "asalto" a la misteriosa base militar de Estados Unidos conocida como Área 51. (Foto: AFP) - / -