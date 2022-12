Una periodista argentina se ganó un viaje para estar presente en la final del Mundial Qatar 2022; sin embargo, se negó a ir por un insólito motivo. “Nadie me entiende”, señaló Daniela von Simons, cuya decisión generó toda clase de comentarios en redes sociales.

Según el medio Todo Noticias, la joven ganó el viaje al país árabe tras participar del programa “Los ocho escalones Mundial”. Para sorpresa de todos, prefirió no ir y, en vez de ello, se quedará con el dinero del premio.

“Era muy loco todo, es un país muy raro para estar sola. Nunca estuvo en mis planes ir a un lugar así y cuando me dieron a posibilidad de cambiar el premio lo acepté”, indicó.

Según contó, su miedo a estar sola en el medio oriente supera por mucho sus ganas de cubrir una Copa del Mundo.

“Mi corazón me decía que viaje y mi cabeza me pedía que me quede acá”, agregó. “Por lo único que me arrepiento es por la ilusión de poder hacer una especie de cobertura desde allá y aprovechar el viaje desde ese lado, además del sueño de estar en el Mundial obviamente”.

Daniela, quien es hincha de Independiente, confiesa que de haber tenido la posibilidad de viajar junto a su familia hubiera aceptado el premio. “Ir sin ellos no era factible, no solo por el echo de ser mujer sino, también, por lo que significa una final con mi papá y mi hermano”, explicó.

Al preguntarle qué hará con el dinero, la periodista asegura que lo ahorrará para viajar a París 2024 para ver los Juegos Olímpicos.

Un hombre secuestró un bus lleno de pasajeros para no perderse el partido de Argentina

La fiebre del fútbol causada por el Mundial Qatar 2022 parece llevar a algunas personas a hacer cosas impensadas con tal de no perderse los partidos de sus equipos favoritos.

Precisamente, se dio a conocer el caso de un hincha argentino que secuestró un bus lleno de pasajeros para llegar más rápido a su vivienda. Todo para no perderse el compromiso entre la Albiceleste y Croacia.

El sujeto se encontraba a bordo de un bus de la línea 440, el cual transita la localidad de Ciudad Santa María, en Buenos Aires.

Justo en un momento en que el vehículo se encontraba detenido, pues el chofer avisó que bajaba para comprar algo en un kiosco, el hombre se puso al volante y escapó sin más.

Tras el hecho, se dio inicio a un operativo policial que terminó con la captura del fanático cerca del cruce de las calles Callao y Maestro Ferreyra.

Ahora, el sujeto se encuentra siendo procesado por “Aprehensión por Hurto de automotor” y su caso es investigado por la UFI N° 22 de Malvinas Argentinas.