Una influencer, identificada como Ana Isabel Fernández, se volvió viral en las redes sociales al compartir su opinión sobre la percepción que los jóvenes tienen sobre lo que significa un “buen sueldo”. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre quienes la critican y apoyan.

En su video, publicado en su cuenta de TikTok donde se hace llamar @afdezilustre, la española expresa su sorpresa por el hecho de que muchos jóvenes consideren que ganar dos mil euros netos al mes, poco más de 2100 dólares, sea considerado un buen salario.

“Por mucho que nos pese, no. 2000 euros no es un buen sueldo”, señaló la joven. “Que hayamos normalizado como generación sueldos de mierda hace que las empresas puedan aprovecharse de nosotros, que todo el mundo de por hecho que que tengamos estudios no sirva para nada porque vamos a acabar cobrando lo mismo y nos pone en una situación bajísima para poder negociar lo que nos merecemos”.

La influencer también señaló que ganar un sueldo de 2000 euros al mes obliga a las personas a tener que compartir vivienda con otras. Además, esa cifra limita la independencia y la capacidad de ahorro, complicando las posibilidades de comprar una casa. “En ciudades grandes como Madrid o Barcelona 2.000 euros se te queda corto”, agregó.

Finalmente, Ana lamenta que la mayoría de jóvenes no sepan diferencias entre un buen y un mal sueldo, algo de lo que los empleadores se aprovechan para ofrecer bajos salarios.

El testimonio de la influencer se viralizó con más de medio millón de reproducciones y los usuarios acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones. Mientras que algunos la criticaron, otros defendieron su postura de que un salario de 2 mil euros sea considerado buen sueldo en España.

“Con dos mil euros puedes ahorrar y vivir solo en Madrid perfectamente”; “En España, un sueldo de dos mil euros al mes es un sueldazo”; “Sólo quienes ganan menos de dos mil euros al mes consideran que es un buen salario”; “Gano 2200 y no veo un gran sueldo para como está la vida”; “te doy la razón, pero voy a pedirle a mi empresa 2000 y al día siguiente hay otro dispuesto a ganar 1200″, escribieron las personas.

¿Cuando dinero debería considerarse un “buen sueldo”?

Sin dudas, la percepción de un “buen sueldo” es algo que varía según la región, el costo de vida, el nivel de ingresos promedio y las necesidades de cada personas. Lo que se considera una buena paga en un lugar, no necesariamente lo es en otro.

En líneas generales, un buen sueldo debería permitir que una familia satisfaga sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación y transporte sin dificultades significativas. Además, se debería poder ahorrar o invertir.

En algunos lugares con un alto costo de vida, como ciertas ciudades importantes, un buen sueldo puede ser considerablemente mayor que en áreas rurales o lugares con un costo de vida más bajo.

La definición de un buen sueldo es algo subjetivo y dependerá de las circunstancias individuales y las expectativas de cada persona.

