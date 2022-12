“Deberías estar enseñándole amor propio”, fue una de los comentarios más fuertes que recibió Ashlee Pease, una madre que mostró en video el paso a paso de cómo ayudó a su hija de 10 años a depilarse el rostro por primera vez. Las críticas no faltaron, lo que originó que tuviera que revelar la terrible verdad detrás: “es víctima de bullying”. Aquí los detalles de este viral de TikTok que no solo causó polémica en Estados Unidos, sino en diversos países hasta donde llegó.

La depilación o extirpación del pelo es una técnica cosmética que consiste en eliminar el vello de alguna zona del cuerpo y es muy popular tanto en hombres como mujeres; pero, es algo poco frecuente en los niños. Sin embargo, hay casos donde la forma de las cejas, el bozo o el exceso de pelitos de brazos o piernas pueden convertirse en motivo de burlas y ataques por parte de los compañeros en la escuela.

Esto fue lo que motivó a la pequeña a rogarle a su madre por ayuda y Ashlee Pease no dudó en aplicar cera en su rostro para eliminar los vellos faciales y hacerla sentirse más segura.

La poderosa razón para la depilación

La decisión de la matriarca de la familia, que es muy activa en redes sociales con su esposo Steve Pease y mostrando el día a día de su hogar y sus cinco hijos, se defendió de las críticas tras el video subido a TikTok donde muestra el debut de su pequeña en la depilación.

“Está bien, chicos, estamos a punto de depilar la mitad de las cejas de Giselle (...) Ella dijo que la gente en la escuela se burla de ella por su bigote (también), que ni siquiera tiene bigote”, explicó al comienzo de su grabación.

Ashlee Pease aceptó ayudar aunque pensaba que no era necesario: “Tiene un poco de vello. Todas las chicas tienen un poco de vello aquí”, precisó señalando el labio superior de la niña de 10 años. “Pero lo vamos a encerar porque ella lo quiere encerado, así que hagamos esto”.

La madre documentó todo el proceso que resultó difícil y algo doloroso porque “tiene algunos pelos rebeldes”, por lo que no pudieron terminarlo en casa con la cera y pinzas y tuvieron que acudir donde un especialista en la depilación para que las ayudará. “Simplemente vamos a acudir a los profesionales para que lo hagan porque obviamente de esta manera no está funcionando”, según destacan desde New York Post.

Las críticas a la madre

El video compartido en la página conjunta de la familia en TikTok (@thepeasefamily) rápidamente acumuló más de 2 millones de reproducciones, pero también llegaron los cuestionamientos y ataques.

“No me gusta esta energía materna, no eres una madre suave, se ve muy dura en todos los sentidos”, “¿Por qué publicaste esto?’ ¿Entonces la intimidan más?”, “¿Por qué no simplemente le enseña confianza en sí misma y cómo se ve”, criticaron los usuarios.

Fue ahí donde Ashlee Pease reaccionó en un comentario explicando que le dijo a su hija que la gente mataría por sus cejas, pero que ella “no quiere escuchar”, pues el bullying la está marcando.

Mira aquí el video viral

Síguenos en nuestras redes sociales: