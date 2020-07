Quien no haya visto Breaking Bad se pierde de momentos tan impactantes que pueden cambiar la perspectiva de una vida común y corriente. La historia de conversión de Walter White (Bryan Cranston) en Heisenberg tiene un trasfondo y durante el proceso sale lo más perverso de su ser hasta buscar el poder. Prácticamente ves cómo vive un hombre que derrama su alma por los suelos para alcanzar máxima potestad a su alrededor en la serie de AMC.

Bryan Cranston es el antihéroe de la serie que hace un viaje de “Mr. Chip en Scarface” y cuenta la escena más complicada que le tocó grabar, y que es un capítulo muy crudo para todos los que vieron Breaking Bad: “I’m a weeping mess”.

Este episodio cuenta con una mezcla de emociones entre intriga, desesperación, maldad, tristeza, egoísmo, venganza y el alma más perversa de un hombre que deja morir a la enamorada de su amigo Jesse Pinkman.

La revelación de Bryan Cranston se dio en una entrevista con James Lipton en Inside The actor’s Studio de Bravo hace algunos años. Allí habló sobre la escena de muerte emocional del personaje de Krysten Ritter Jane, que marca un antes y un después en la vida de su alumno Pinkman.

“La gente no entiende que los actores tienen que estar dispuestos a pagar un precio, un precio emocional. Cuando hice esa escena pensé en muchas cosas”, indica.

Bryan Cranston cuenta la desgarradora escena donde se conmovió e hizo recordar a su hija. (Foto: AMC)

En esa escena Walter White no elige salvar a Jane, una adicta a las drogas que pasa un momento desesperado por tratar de no ahogarse con su propio vómito . Esto hizo llorar al actor.

“En un momento, vi la cara de mi hija en lugar de la de ella, y ese fue el momento en que me asfixió, y fue como, ‘Oh, Dios mío’”, dijo Cranston, mencionando a su hija Taylor. “La oye comenzar a toser y se acerca a ella por instinto humano”, continúa.

La descripción más perfecta fue la siguiente. “Espera un minuto, ella es una adicta. Ella tiene a Jesse con heroína. Ella lo matará. Es mejor si no hago nada. Pero es una niña pequeña, es lo suficientemente joven como para ser mi hija. Y supongo que por eso cerré los ojos, no estoy seguro. No recuerdas los detalles porque estás allí”, detalló. [La escena mencionada se encuentra en el episodio 12 de la temporada 2].

Si bien Jane no fue la primera víctima de Walter White por su egoísmo, esta tragedia resuena como una de las peores cosas que hizo el personaje principal, especialmente porque no era parte del juego de las drogas.

Por consecuencia, trajo algo lamentable. El padre de Jane, Donald, quien era un controlador de tráfico aéreo tuvo un colapso mental e hizo que dos aviones choquen en el aire y maten a todos a bordo.

MÁS SOBRE BREAKING BAD

VIDEO RELACIONADO

Bryan Cranston cumple 64 años: 5 retos del actor para protagonizar a Walter White en “Breaking Bad”