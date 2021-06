Hyundai ha completado oficialmente la adquisición de Boston Dynamics, el creador de los robots bailarines Spot y Atlas favoritos de Internet. Y para celebrar, la compañía está colaborando con la sensación del K-pop BTS en un nuevo video.

En el video mencionado, se muestra a siete robots Spot tocando la canción de 2020 de la banda “IONIQ: I’m On It”. Y si bien los curiosos movimientos de los robots dan una buena pelea a la sensación musical, parece que BTS no está demasiado preocupado por la competencia.

Un segundo video muestra a la banda celebrando la adquisición de Hyundai junto a un robot Spot, y tanto la banda de chicos como el robot se unen para un breve baile. En una publicación detrás de escenas, la compañía reveló como creó esta rutina de baile.

“Todo tenía que resolverse de antemano y redactarse con precisión”, explica Eric Whitman, un especialista en robótica de Boston Dynamics. La compañía también volvió a trabajar con Monica Thomas, la coreógrafa con la que trabajó en sus videos anteriores de robots bailarines, para planificar los movimientos de baile de Spot.

“Una actuación atlética como la danza enfatiza el diseño mecánico del robot, y también enfatiza los algoritmos en el software”, dice Marc Raibert, fundador y presidente de Boston Dynamics, en una explicación de por qué la compañía sigue haciendo estos videos.

Raibert también señala que las rutinas de baile obligan a la compañía a crear nuevas herramientas para programar los robots, como el software “Choreographer” que se usa aquí. El video junto a la banda ha acumulado 7.5 millones de visitas, un hito en definitiva para esta nueva alianza.

