Los cajeros que trabajan en tiendas no están ajenos de caer en la tentación y saborear algunos de los productos que ofrecen. Debido a que hay cámaras de seguridad, tienen que dejar constancia que pagaron por ellos, tal como lo hizo una joven en Malasia.

La labor de los cajeros es extenuante y cuando el hambre no pueden resistirse a comer algunos de los productos de los que ofrecen en las tiendas, sobre todo cuando no han llevado sus refrigerios. En un local ubicado en Bandar Puteri, Klang, una joven cajera cogió una barra de chocolate, pero lo el detalle que llamó la atención es que dejó constancia que pagó por él.

La cajera aprovechó que no había ningún cliente en el local para mostrar el producto ante la cámara de seguridad, verificar el precio mediante une escáner precio y finalmente pagar por él, tras sacar un billete de su bolsillo.

Imagen referencial de una mujer en una tienda con una barra de chocolate. (Pexels/RF._.studio).

Mira aquí el video viral

“Con pruebas para que después no hablen”

El video, publicado en la segunda semana de mayo, se volvió viral y acumuló más de tres millones de visualizaciones. Usuarios de distintas nacionalidades se sintieron identificados con el modo de actuar de la joven.

“Sí soy o le grito a la cámara que estoy cambiando o estoy cambiando”, “Con prueba y todo para que después no hablen”, “Para que digan que no me lo robé”, fueron algunos de los comentarios.