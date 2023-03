Desde el país cafetero, las calles de Barranquilla se caracterizan por ser modernas y ser cuna de grandes artistas alrededor del mundo. No obstante, sus calles y avenidas pintorescas fueron el ‘talón de Aquiles’ para un conductor de buses ¿Qué cuenta su historia viral? Él se había perdido en la gran ciudad y recibió una ayuda inesperada para volver a la ruta.

Perderse en el camino es normal para conductores de autos, pero es difícil que a un chofer de buses le pase lo mismo. Esta vez un hombre al volante primerizo fue el protagonista de un viral, tras perderse por las pistas de Barranquilla: “Está perdido y todos ayudamos”, reza la descripción de su video, pues habría puesto nerviosos a los pasajeros.

“El conductor, es su primer día de trabajo (...) Nos dio un ‘tour’ que nunca olvidará. Gracias señor, nos hizo el día”, prosiguió contando @angiegamezg, una de las docenas de pasajeros que guiaron al hombre; entre risas y la mirada atenta de todos.

Mira el video viral

De hecho, la mujer mostró cómo todos los usuarios ayudaron al unísono. Se escucha decir a todos: “A la derecha”, mientras el conductor de la unidad trató de maniobrar el bus como mejor pudo. Algunos de ellos permanecieron serios mientras otros se tomaron el trayecto como una anécdota viral qué contar.

Era su primer día como chofer

“¡Cosas que nos mantienen humildes a los colombianos!”, se lee entre los comentarios del metraje que hizo reír a todos. “Me pasó una vez: soy nuevo y no conocía la ruta ¡También me ayudaron!”, “Por estas cosas es que no pierdo la fe en la humanidad ... además, que es una característica de los colombianos”, fueron las opiniones de otras personas que ayudaron a que el clip se haga famoso y llegue a casi 200 mil reproducciones.ciones en TikTok.

