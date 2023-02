Si bien los tiempos han cambiado y ahora hay juguetes y prendas que son unisex o muchos padres promueven que sus pequeños vivan sin normas estrictas de género, todavía muchos educadores conservan sus creencias y no dudan en expresarlas. Esto le pasó a Christian Shearhod, un joven padre de California que decidió desafiar a la maestra de su hijo por decir que pintarse las uñas era una cuestión “solo para niñas” y llevó a Ashton, de 3 años, a realizarse una manicure y pedicure en tono rosa. El video de su explicación se volvió viral en TikTok.

“Mi hijo llegó a casa de la escuela muy molesto porque su maestra le dijo que pintarse las uñas es solo para niñas, ¡así que hoy lo llevaré a la tienda de uñas!”, aseguró en la grabación compartida la semana pasada y que hasta hoy continúa atrayendo miradas.

Es así que Christian Shearhod y su novia Eden lo llegaron a un salón de manicura en West Hollywood, Estados Unidos, para realizarse lo que tanto deseaba.

El niño de 3 años se pintó las uñas

Cuando ingresaron al local, Ashton, quien también luce el cabello pintado de verde, divisó su tono de esmalte favorito entre una gran cantidad de productos y no dudó en afirmar “¡Quiero rosa!”. Acto seguido se sentó muy entusiasmado en la silla para esperar su manicure y pedicure.

La persona encargada de realizar el servicio procedió a limarle las uñas y aplicar el color rosa brillante y quedó aún más fascinado cuando descubrió que Eden también se había pintado del mismo tono.

Para terminar la experiencia, Ashton sopló adorablemente sus uñas para que se sequen más rápido y su padre indicó en el video de TikTok que “no tengo idea de dónde aprendió esto”.

Las críticas por pintarle las uñas a su hijo

“Deja que a los niños pequeños les guste lo que les guste... Trucks, Spider-Man, Paw Patrol &&& tal vez pintándose las uñas”, esscribió Christian Shearhod en su publicación que, como era de esperarse, afrontó un gran número de críticas.

Tras volverse viral, el padre ofreció el miércoles 08 de febrero una entrevista a NBC News donde contó que su hijo se interesó por pintarse las uñas por primera vez a los 2 años. Desde ahí ambos empezaron a hacerse manicure juntos.

Además, explicó por qué lo llevó al spa luego que la maestra le comentara que esa acción era “solo para niñas”. “Realmente sólo quería asegurarme de que no tuviera culpa o vergüenza, porque es algo que disfrutaba, y lo habíamos hecho juntos varias veces”, dijo el padre que también aseguró que lo único que busca es que su hijo disfrute de la vida al máximo “sin normas estrictas de género”.

En su deseo porque Ashton tenga una infancia feliz y haciendo lo que más le gusta, Christian Shearhod también se acercó a la escuela para hablar con la profesora. “Sólo le dije: ‘oye, te agradecería que no le dijeras ese tipo de cosas a Ashton, que lo dejaras hacer lo suyo’”.

La publicación en TikTok recibió diversos comentarios aplaudiendo su labor de padre, así como críticas por su manera de actuar. “Qué hermoso, mientras no les haga daño a los pequeños dejen que exploren sus gustos”, “La autoexpresión y la belleza no tienen género”, “Qué bueno es tener padres que apoyan sin importar las opiniones de los demás”, “Niño afortunado de tener padres increíbles como este”, escribieron, mientras que un usuario se animó a preguntar “¿Entonces él es gay?”.

Esto ocasionó la indignación del padre quien le respondió en otro video: “Tiene literalmente 3 años; no puede ser gay porque aún no tiene una sexualidad, y no le vas a asignar una sexualidad porque le gustan las cosas femeninas o las cosas fuera de su típica norma de género”.

Mira aquí el video viral

Síguenos en nuestras redes sociales: