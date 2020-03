El coronavirus generó que los principales gobiernos establezcan un estado de emergencia, en el cual, los pobladores deben quedarse en sus hogares. Esto quiere decir, que nadie puede ir con dirección a su centro de labores (a menos que sea de necesidad primaria), a divertirse con unos amigos y ni al colegio, en el caso de los niños. Los pequeños de la casa son, muchas veces, los más afectados.

Los menores no pueden salir a jugar al parque con otros amigos por precausión. No son consientes de lo que está sucediendo, por lo que es tarea de los padres explicárselos. Si es de manera dinámica, mejor.

Para ellos, se publicó un libro en versión digital con el nombre “Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)” escrito por la periodista española María Coco e ilustrado por Sara Ramíez, en donde se cuenta la realidad del covid-19, cómo lo viven los padres, los abuelos y las medidas a tomar para evitar su propagación.

“La verdad que ha sido todo muy rápido. Dos o tres días antes de que se decretase el estado de alarma en España, tanto mis hijos como yo nos empezamos a quedar en casa. Ellos estaban un poco pachuchos (decaídos) y me daba un poco de miedo. El caso es que cuando todo esto pasó, ellos empezaron a preguntarme que quién era el coronavirus, por qué se había suspendido la escuela, que qué ocurría. Entonces, cuando se fueron a la cama, a mí me costaba dormir. Y esas preguntas que me hicieron se materializaron en el cuento.”, explica en conversación con El Comercio.

“Ellos (sus hijos) no exteriorizaban ese miedo. Por eso, al final del libro menciono una lista de superpoderes. Y está el “si tienes miedo, habla con papá y mamá”. Más que asustados, mis hijos se muestran extrañados. En casa, con sus padres, los niños se sienten protegidos”, agrega.

En la obra, también se destaca la importancia del confinamiento. Los niños tienen más tiempo para jugar, cocinar y leer cuentos con los padres.

Lo mejor de la literatura es que puede consultarse gratuitamente en el sitio http://www.yumpu.com. Cuenta con 32 páginas e ilustraciones llenas de sensibilidad.

Se espera que la versión impresa esté disponible en unos días en la plataforma de Amazon, por si alguien quiere adquirir uno o varios ejemplares.

En los primeros dos días de su publicación, el cuento superó las 120 mil reproducciones y se dicce que ya está siendo traducido a otros idiomas, como el italiano, chino, inglés y árabe.

¿Cómo ataca el coronavirus en los niños?

Adriana Arnao, infectóloga pediatra, explica que a nivel mundial, menos del 10% de contagios corresponde a niños.

En China, se registraron casi mil niños infectados con el coronavirus, pero eso apenas representa el 2% del total de casos reportados, según un estudio del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades . Ningún niño de nueve años falleció. Las investigaciones aun continúan.

Llame a su médico si su hijo o alguien de su familia tiene fiebre, tos u otros síntomas similares a los de la gripe. Informe al médico si han estado cerca de alguien con COVID-19 o si han vivido o viajado a un área donde muchas personas que tienen el coronavirus.

Asegúrese de que sus hijos tengan todas sus vacunas. Protéjalos contra enfermedades como el sarampión y la gripe. Esto ayuda a mantenerlos fuera del consultorio del médico o del hospital, donde podrían estar cerca de otros gérmenes, incluido el coronavirus.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

