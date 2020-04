Una triste y conmovedora historia ha acaparado la atención de millones de cibernautas en Estados Unidos, México y España. La protagonista es una tierna perrita de nombre Che-Che, que en este momento está en la búsqueda de un nuevo hogar tras perder a su familia. Sus dueños se contagiaron de coronavirus y fallecieron, dejando huérfana a esta adorable mascota. Todo lo que vivió se hizo viral en Facebook.

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal (Monmouth County SPCA) difundió la desgarradora situación que atraviesa Che-Che, y contó en las redes sociales cómo llegó el can al refugió ubicado en New Jersey (Estados Unidos). “Ella vino el pasado fin de semana (11 de abril) cuando dos miembros de su familia fallecieron debido al virus. La pequeña Che-Che estaba asustada y temblaba cuando llegó. No podemos imaginar lo que es para un perro como ella perder de repente todo lo que ha conocido y luego terminar en un lugar desconocido”.

La historia de esta dulce perrita empezó hacerse viral en Facebook. “Nuestro personal sabía que Che-Che necesitaba algo de comodidad e incluso a través de nuestro equipo de protección personal, podíamos decir que un toque de amor era todo lo que necesitaba para ayudarla a sentirse segura”, se puede leer en el post que es tendencia en redes sociales.

Lo que pasó la tierna Che-Che conmovió a miles de personas, las mismas que no duraron ni un segundo en donar dinero, en total más de 5 mil dólares. Todo ese monto servirá para que esta perrita, y los demás ‘angelitos’ que viven en el refugio, puedan ser atendidos como se merecen y no pasen hambre en estos tiempos difíciles tras la propagación del COVID-19 en gran parte de Estados Unidos.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que han donado, compartido, comentado y empatizado con la historia de Che-Che. ¡La avalancha de apoyo para ayudar al Che-Che y a animales como ella es absolutamente conmovedora”, se puede leer en la publicación de Monmouth County SPCA.

Por el momento, la perrita protagonista de esta historia viral en Facebook recibirá los cuidados veterinarios respectivos, y luego los responsables del refugio evaluarán los cientos de solicitudes de adopción que han llegado por Che-Che.

