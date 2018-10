La cuenta de Instagram que pone al descubierto a los 'niños ricos' de Rusia

Los excesos y el despilfarro retratados por esta cuenta de Instagram han generado numerosas críticas hacia estos jóvenes

En los últimos 20 años ha surgido un gran grupo de millonarios en Rusia, cuya descendencia ha dado mucho de qué hablar con sus lujosos excesos y vida alocada. Una cuenta de Instagram llamada “Rich Russian Kids” se dedica a mostrar con lujo de detalles este estilo de vida.

Los autores de esta cuenta la definen como un “club cerrado de hijos de millonarios” y tal es la popularidad de esta, que actualmente suma más de un millón de seguidores en Instagram.

En este espacio es común ver fotos de jóvenes en limosinas, yates vuelos de primera clase y exclusivas discotecas, además de joyas y autos lujosos. Más allá de estos detalles, una de las publicaciones de “Rich Russians Kids” que más ha dado de qué hablar en los últimos días es un video que muchos han criticado duramente.

Se trata de un video que muestra a un joven enmascarado arrojando billetes en una calle de San Petersburgo. “Nuestro país no ayuda a los pobres, así que den las gracias a que existe gente como yo”, dice el comentario adjunto al clip en Instagram.

El monto que el sujeto tiró por la ventana de una limosina Bentley Mulsanne era equivalente a 850 dólares y el protagonista del video se cuestiona de forma burlona por qué la gente se desespera por esa cantidad de dinero. “Me dan pena”, señala al respecto.

Otro video del mismo personaje en Instagram lo muestra junto a dos modelos colocando billetes debajo de las ruedas de un auto Mercedes Benz para sacarlo de la arena en la que lo introdujo intencionalmente.

Las críticas no se hicieron esperar y muchos no han dudado en calificar al joven como “un hijito de papá” que simplemente despilfarra dinero que ni siquiera es suyo. Otros usaron calificativos más duros, pero todos coincidían en que se trataba de una persona que no conocía el significado del trabajo.

El primer video citado supera el millón de reproducciones, mientras que el segundo tiene más de 400.000 visualizaciones en Instagram.