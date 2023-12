Podrías deslumbrar con tu genialidad si logras descifrar el enigma de esta antigua ilusión óptica en menos de 10 segundos. Este ancestral reto visual pondrá a prueba tu agudeza ocular para determinar si estás a la altura de tus ancestros.

La cesta rebosante de frutas se presenta fácilmente a la vista, pero solo aquellos con ojos extraordinarios podrán descubrir el retrato camuflado en su interior. Aunque las flores y el sombrero se revelan sin dificultad, no es en esos detalles en los que debes enfocarte. Oculto en algún rincón de la fotografía antigua yace el verdadero retrato que persigues. Si lo localizas en menos de 10 segundos, podrías ser considerado un genio.

Encuentra el retrato oculto en la imagen en 10 segundos

La imagen exhibe una cesta de frutas inclinada lateralmente con un sombrero apoyado descuidadamente. Uvas, flores y diversas frutas y plantas adornan la canasta. No obstante, tras una inspección minuciosa, no se vislumbra rastro del retrato. Con determinación y pensamiento fuera de lo convencional, puedes superar este reto visual y desvelar el retrato.

Como consejo, antes de que inicies, recorre la imagen en su totalidad, no dejes escapar ni un centímetro mientras te embarcas en la búsqueda. Dirige toda tu capacidad cerebral a la tarea que te he encomendado. Aquí tienes una pista que te orientará: concentra tu atención en las uvas a la derecha de la cesta. Si eso no resulta, intenta girar la imagen. ¡Tu tiempo comienza ahora!

RETO VISUAL | Todo el mundo puede ver la fruta, pero si puedes encontrar el retrato en esta ilusión vintage en 10 segundos, tienes un coeficiente intelectual alto. | American Puzzle Cards

Respuesta del reto visual

¿Lo viste? Las uvas conforman la barba de un hombre, y su ojo se oculta en lo que aparenta ser una naranja. Si resolviste esto sin ayuda, tu inteligencia es destacada; pero si lo lograste en menos de 10 segundos, quizás seas un auténtico genio.

RETO VISUAL | En esta imagen he resaltado la cara del hombre oculta en esta imagen de frutas. |American Puzzle Cards

¿En qué consisten los retos visuales?

Un reto visual te permite divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

