Los hechizos son practicados por varias personas con objetivos diferentes. En México, un adolescente descubrió que su madre colocó un altar en su vivienda en donde figuraba su nombre y, de inmediato, lo relacionó con brujería. No solo botó a la basura los artículos, sino que le reclamó a la mujer por la acción. El video se hizo viral en TikTok y generó un debate entre los usuarios.

Aunque muchas costumbres antiguas fueron dejadas de lado, aún hay personas recurren a la brujería para tratar de dominar a alguien en especial. Esa práctica fue aparentemente empleada por una madre mexicana, quien creó un altar con velas en su casa.

Lo llamativo del caso es que la mujer pretendía “dominar” a su propio hijo. El menor de 17 años percibió un olor muy extraño en el patio de su casa, según describió en un video que se hizo viral en TikTok, y fue a indagar de dónde provenía.

Detrás de una pared se dio cuenta que había una olla metálica grande con tres velas. Al examinarlo, el nombre de su padre y el suyo propio estaba escritos con bolígrafo. “Yo domino a mi hijo”, se leía en la nota.

Arrojó altar a la basura

El miedo se apoderó del adolescente, según admitió en su video de TikTok, y arrojó a la basura el altar de su madre. “Espero que no me diga nada por hacerlo”, refirió.

Sin embargo, en un video de seguimiento la mujer se percató que las velas no estaban en el lugar al que fue destinado y le reclamó al menor.

Según explica Antena 3, la madre aseguró que esas velas tenían el propósito de lograr el bien para la familia, algo que no fue visto con buenos ojos por el autor de la publicación. “Si es para ti, hazlo para ti, no para mí. A mí no me metas en tus cosas”, le respondió.

Mira aquí el video viral

El primer video fue publicado la primera semana de diciembre y se hizo viral: superó los siete millones de visualizaciones. Además, hubo usuarios que se alinearon con la madre, mientras que otros coincidieron con el menor.

“No debería decirlo, pero mi madre hace lo mismo”, “No son malas. Esa vela azul es para sabiduría y morado además de dar tranquilidad”, “No es brujería, son velas para que las cosas salgan bien; a veces son conjugadas por santeras, pero no pasa de ahí”, comentaron algunos usuarios.

