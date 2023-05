Encontrar la pareja ideal puede ser difícil para muchas personas, sobre todo si priorizan cuestiones estéticas. Sin embargo, una abuela dio un consejo a sus nietas para que tengan éxito en un video viral de TikTok.

Hay muchas jóvenes que no tienen suerte en el amor, pese a que dieron todo de sí para que sus relaciones sean exitosas. Es entonces que recurren a consejos de los más experimentados, tal como sucedió con dos chicas españolas.

Una de las jóvenes, María Riballo, compartió un video de la charla que tuvieron con su abuela en su cuenta de TikTok (@mariariballo) y generó diversas reacciones. En el video, su hermana Victoria le pregunta a la anciana por qué se casó.

La respuesta fue inesperada y provocó risas medidas de las nietas de la abuela. “Porque era feo”. “¿Así eras tú la guapa, no?”, volvió a interrogarle la autora de la publicación, a lo que ella asintió. “Claro, yo a su lado era mona (atractiva). Muy mona”.

Imagen referencial de una pareja de enamorados. (Foto: Pixabay/5688709).

“Busquen a un chico feo”

La abuela, que se ganó el cariño de los usuarios por sus respuestas, recomendó a María y a Victoria, buscar “chicos feos” para tener éxito en sus relaciones amorosas. Ella puso como ejemplo su duradera relación que tuvo con su esposo.

“Me gustaban los feos. Yo iba con un feo y me miraban a mí. No le miraban a él. Me gustaba que me miraran siempre por la calle, en casa, por donde estuviera”, relató.

Mira aquí el video viral

El video se hizo viral y superó los dos millones de visualizaciones en menos de 24 horas. “No encuentro fallas en su lógica”, “Qué reina”, “El nivel que estrategia que manejó la abuela”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.