Una mujer asegura vivir un auténtico dilema: su novio, quien la dejó en el altar hace 8 años, se puso en contacto con ella para invitarla a salir.

“Mi ex, que me dejó el día de nuestra boda hace casi 8 años, quiere reunirse conmigo para una ‘conclusión’”, escribió la usuaria, mediante una publicación realizada en Reddit, según consigna el medio británico Mirror.

“Dame un respiro. Me dejó el día de nuestra boda y no tengo idea de por qué. Inmediatamente después, su familia me dijo que no sabían el motivo”, explicó. “No lo he visto ni hablado con él desde la mañana del día de nuestra boda cuando nos separamos. No lo he visto ni he hablado con ninguno de sus familiares o amigos”.

Según contó, su ex pareja envió a su hermano al hospital en el que ella trabaja para hacer la extraña petición. “Probablemente porque no saben dónde vivo o cómo contactarme de otra manera”, señaló.

“Contrataré un abogado”

“Le dije que no quiero tener nada que ver con mi ex y que si él o cualquier otra persona me contacta, contrataré a un abogado. También le dije que la sala de emergencias no es el lugar para visitarme, estoy trabajando y no aquí para socializar”, agregó.

Por otra parte, asegura que lo sucedido ha provocado que se reabran viejas heridas. “Me destruyó hace años y no tengo ganas de tener nada que ver con él. No puedo creer el valor después de todo este tiempo”, indicó.

La historia, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de apoyo hacia la joven: “Bueno, eso es mucho para alguien que te dejó el día de tu boda. No le debes nada. Haz lo que sea mejor para ti y solo para ti”, escribió un usuario.

“Él no quiere un cierre, quiere la absolución y, francamente, no se la merece. Tal vez si hubiera hecho esto inmediatamente después de dejarte en el altar, podría haber algo... pero no lo hizo. No te respetó lo suficiente como para dártelo entonces. Para que puede ahogarse en su culpa por el resto de su vida”, comentó otro.