Muchos hijos buscan comprarles el regalo perfecto a sus mamás por el Día de la Madre, pero tal vez olviden que hay otras formas más efectivas de complacerlas. En la India, una mujer hizo una reflexión sobre esta fecha y envió un mensaje contundente a sus hijos.

Sonia Khatri, una mujer oriunda de Punjab, una ciudad que se encuentra en el noroeste de la India, se volvió viral por un reflexivo mensaje sobre el Día de la Madre, que en este y otros países se celebran este domingo 14 de mayo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mujer aseguró que las madres del mundo no quieren recibir regalos en esta fecha, sino otro tipo de acciones por parte de sus hijos. “Lo que las madres realmente quieren para el Día de la Madre”, se tituló el clip.

“Etiqueta a tus hijos en los comentarios o comparte este video con ellos. Tal vez haya problemas, ¡pero las madres queremos esto! ¿Por qué digo la verdad?”, escribió al pie de su publicación.

Imagen referencial de una joven saludando a su mamá por el Día de la Madre.| Foto: Pexels

“Haz cosas que realmente me hagan feliz”

La madre hindú refirió que no pretende recibir regalos costosos por parte de sus hijos este domingo, sino otro tipo de iniciativas. “Por favor, haz las cosas que realmente me harán feliz. No a las 12 de la noche, sino a las 6 de la mañana. Además, debes preparar comida para todo el día”, dijo Khatri.

En su mensaje viral, la mujer también espera que sus hijos no pasen todo el día en las redes sociales y que no pidan comida por delivery.

El video se volvió viral en menos de 48 horas y superó las 160 mil reproducciones.