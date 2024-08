Si estás teniendo un día aburrido, alégrate porque este reto visual lo convertirá en uno divertido rápidamente. ¿Por qué lo digo? Pues yo ya participé en el mismo y puedo dar fe que el desafío tiene la capacidad de entretener sanamente. Su nivel de dificultad es elevado, pero no tanto como para que sea estresante. Anímate a participar. Tu tarea aquí es hallar la sonrisa en la imagen que he dejado líneas más abajo. ¿Hay un límite de tiempo establecido? No, pero créeme que es genial si encuentras lo indicado rápidamente. Todo dependerá de cuánto te esfuerces a la hora de resolver la prueba. ¿Preparado(a)? Espero que sí. ¡Vamos! ¡Que comience el juego!

Imagen del reto visual

En este punto de la nota te presento la imagen del reto visual, la cual muestra una parte de una ciudad de noche. Claramente, es invierno en ese lugar, pues está nevando. Como no hay gente, uno puede pensar que todo es a raíz del frío, pero bueno, eso dejémoslo para otro momento. Ahora mismo concéntrate en encontrar la sonrisa en la ilustración. Créeme que la colocaron, aunque parezca que no.

Una parte de una ciudad en invierno es lo que te permite apreciar esta imagen. ¿Dónde está la sonrisa? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar la sonrisa en la imagen y deseas conocer en qué parte se ubica en la imagen? Tranquilo(a). No te sientas mal. No siempre se puede ganar. A veces, toca perder. Para que puedas conocer la ubicación de lo indicado, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual que me animé a presentarte en esta nota.

En esta imagen se indica la ubicación de la sonrisa. (Foto: genial.guru)

¿Tienes ganas de seguir desafiando tu mente?

