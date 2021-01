Desde que el famoso creador de contenido ElRubius anunció que deja España para irse a vivir a Andorra, se ha desatado una polémica sobre el tema. Según explicó el propio Rubén Doblas Gundersen durante una transmisión en vivo, uno de los motivos principales de su marcha era que muchos de sus amigos se encuentran allí; sin embargo, el debate, como era de esperarse, se centró en los beneficios que obtendrá en este microestado ubicado entre Francia y España.

En uno de sus recientes directos de Rust, ElRubius confesó que tiene planes de mudarse fuera de España junto a su pareja. Esto es algo que ya tiene decidido puesto que “le hace falta un cambio”. Si bien no dijo directamente dónde estará su nuevo hogar, sí dejó claro que será en un lugar “en las montañitas” y “cerca de sus amigos”, refiriéndose a Andorra, en donde ya residen streamers como Vegetta 777, Lolito, Willyrex y The Grefg.

“[Sobre el dinero] es un plus obviamente, pero todos mis amigos están ahí y obviamente también, yo qué sé, que llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí, o sea... yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que va a pasar, pero no me preocupa”, dijo el youtuber.

En Andorra se puede encontrar el IVA (Impuesto al valor agregado) más bajo de Europa. Según ABC de España, este osclila entre el 1% de los productos de primera necesidad hasta el 4,5%. En España, este impuesto llega a ser del 21%. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el IRPF, en Andorra es como máximo del 10% de los ingresos, mientras que en España las retenciones son del 47% a partir de los 300 mil euros. Un monto que, según estimaciones, elRubius supera holgadamente.

Si bien los bajos impuestos a los altos ingresos parecen ser el principal motivo por el que los famosos se van a Andorra, esto también provoca que los bienes y servicios públicos en este microestado no sean los mejores; no obstante, esto no aparenta ser un problema para las personalidades que ya se han establecido allí.

El debate sobre los beneficios fiscales a youtubers; sin embargo, no es nuevo. En 2018, el streamer Lolito criticó duramente a España al anunciar su decisión de mudarse a Andorra. “En Andorra se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí en España. A mí España me ha dado muy poco; yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida, y que le voy a hacer, España me ha dado muy poco”, dijo.

Al otro lado de la moneda se encuentra Ibai Llanos, otro famoso youtuber que expresó hace poco sus deseos de quedarse en España. “Lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o que es rica le quiten muchísimo dinero. Y más, quizá, que les deberían quitar”, declaró.

Vegeta777, otro reconocido youtuber que también reside en Andorra, saludó la decisión de ElRubius, de quien es amigo desde hace varios años, y lo defendió de quienes lo critican en redes sociales.

“No suelo meterme en estos temas, pero creo que Wall Street Wolverine explica las cosas como son”, dijo vía Twitter. “Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos agacharían la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevos mesías”.

“Ya no es solo que vea injusto lo que se dice de Rubén, si no también del resto de personas que llevamos años aquí. Yo deseo lo mejor para todos y, por encima del resto de personas, mi felicidad y la de la que considero mi familia. Si te gusta, bien... si no, tampoco te he preguntado”, concluyó.