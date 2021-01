Rubén Doblas, mejor conocido como ElRubius, ha salido al frente para responder a las críticas generadas tras anunciar que se muda Andorra, un microestado en el que ya se han establecido varios youtubers y en donde se pagan menos impuestos que en España. A través de un escrito publicado en sus redes sociales, el youtuber explicó las razones de su decisión, además de lo duro que ha sido estar en medio de la polémica y cómo algunas autoridades intentan sacar provecho del tema.

En la carta, que ha sido publicada vía Twitter, el exitoso ‘streamer’ reconoce que en un principio no quería pronunciarse sobre el tema, pero por todo lo que se ha dicho, prefirió dar la cara. “Tenía pensado quedarme callado y seguir viviendo mi vida. Mucha gente cercana a mí también me ha recomendado permanecer en silencio y esperar a que se calme un poco la marea. Otros me han aconsejado dar una respuesta oficial, contratando a un asesor de comunicación y enviársela a los medios. Pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo”, escribió.

“En resumen, dije lo siguiente: ‘Muchos ya sabéis a donde voy. Casi todos mis amigos viven allí en la actualidad y en Madrid hay pocas cosas ya que me retengan’. Eso sí; si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años”, aseguró.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

Sobre el acoso del que ha sido víctima, criticó duramente a algunos medios de comunicación. “Como bien sabréis, las palabras “Andorra” y “Rubius” han sido trending topic durante varios días. Durante más de una semana, las opiniones sobre mi decisión de mudarme a otro país han llovido sin descanso. Primero empezó con mi público. A mis espectadores les ilusionó que me fuera a mudar, y una gran parte de estos apoyó mi decisión. Pasadas unas horas, un periódico online lanzó una noticia con el titular ‘Rubius se muda a Andorra para pagar menos impuestos’”, dijo.

“Esa primera exclusiva en un medio online fue el pistoletazo de salida para el bombardeo de artículos, reportajes y columnas que aparecieron (y siguen apareciendo): ‘Rubius anuncia que se va a Andorra: Me hubiera ido hace muchos años’, ‘Como evitar evasiones como las de Rubius’, ‘El escándalo del Rubius’ y muchas otras que habréis visto”, continuó. “A partir de aquí, el asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas”.

ElRubius aseguró que la forma en cómo lo tratan algunos medios se debería a que “les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia internet”.

Por otra parte, habló sobre el tema de los impuestos, criticando duramente a las autoridades que lo han tratado “como a un criminal”. “Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país (mejor dicho, por uno de mis dos países), como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía “cuentas corrientes ocultas”, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera”.

“Y por si lo anterior fuera poco, un destacado técnico de Hacienda, perfecto conocedor de todo este actuar por parte de Hacienda, servidor público del que cabe esperar el máximo respeto hacia los ciudadanos de este país, se ha pronunciado estos días en los medios de comunicación manifestando, entre otras cosas, que “El Rubius ha mostrado sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad”, agregó.

El youtuber cerró su mensaje diciendo que, su decisión de mudarse, “como todo en la vida, tiene multitud de matices y contrastes, no es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente”.