Jorge Cingolani es un hombre que trabaja en la filial de Correo Argentino en la ciudad de Sastre, en Santa Fe, Argentina. Como todos los días, volvía de regreso a su hogar, pero en el caminó encontró un pequeño bolso tirado en el suelo. Al revisarlo, se llevó una gran sorpresa: al interior habían más de tres millones de pesos (más de 30 mil dólares estadounidenses). Sin pensarlo mucho, se dirigió a su casa y tenía bastante claro qué era lo que debía hacer.

Al llegar a su hogar, le contó a su esposa sobre el hallazgo y emprendió la búsqueda del dueño mediante las redes sociales. Para lograr su objetivo, y evitar ser víctima de algún estafador, publicó una fotografía del bolso boca abajo. Quien le dijera el logo y contenido exacto del bolso, sería quien lo perdió.

“Entendía que podía aparecer mucha gente diciendo que le pertenecía. Entonces lo que hice fue ponerlo boca abajo y sacarle una foto porque tenía un logo en el frente”, dijo el joven en conversación con el medio El Litoral.

En solo una hora y media, el dueño apareció. “Era un hombre que me decía que lo que había encontrado era de él. Le pedí que me detalle el logo y el contenido del bolso. Me dio todos los detalles y supe que era el dueño”, comentó Cingolani. “Eran los ahorros de toda su vida. Lloramos juntos cuando llegó a mi casa. Me ofreció una recompensa, cien mil pesos, pero no los acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Sólo le pedí un cordero para festejar año nuevo”.

La historia se viralizó y conmovió en redes sociales no solo por la honestidad del joven, sino también por la reacción que causó en su familia: “Mi mujer y mis hijos me dijeron que hubiesen hecho lo mismo. Eso me deja tranquilo porque se que estoy rodeado de personas como yo. Sigo emocionado. Si lo tengo que volver a hacer, lo hago”, finalizó.

