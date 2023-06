Una pastelería de España provocó opiniones divididas tras responderle de forma tajante a una usuaria que aseguró haber recibido un mal servicio por parte del negocio.

Luna & Wanda, establecimiento de Madrid que se especializa en la elaboración de pasteles, utilizó sus historias de Instagram para reaccionar al comentario de una joven que hizo una reseña negativa tras recibir un pedido.

“He probado varias veces sus tartas y son exquisitas; por eso no pongo menos estrellas. Pero resulta que no son hechas el mismo día de la entrega como dice su web. He pedido un cambio de fecha de entrega y me lo han denegado ya que la tarta ya estaba hecha del día anterior”, escribió la clienta.

“Su propuesta es que recoja un domingo una tarta hecha un jueves. Dista mucho de lo que publican. Una pena. Una familia numerosa menos como cliente”, agregó, criticando que la empresa no cumpliera con lo prometido.

Foto: @luna_y_wanda / Instagram

La contundente respuesta del local

Ante esto, la pastelería no dudó en responderle con todo: “La verdad que no se puede decir una mentira más grande afirmando que nuestras tartas no son hechas en el mismo día. TODAS y cada una de ellas se elaboran por la noche para ser entregadas a la mañana siguiente en un plazo inferior a 24 horas. Tú has intentado cambiar tu pedido por la mañana (cuando la tarta ya estaba elaborada) para el día siguiente y LO ÚNICO que te hemos dicho es que no habría problema en guardártela en nuestras neveras para que vinieses mañana a por ella, ya que la tarta aguanta cuatro días en frío”, empieza el mensaje publicado por el negocio.

“Te he respondido al minuto, tanto a tu email como a tu WhatsApp y he intentado explicarte por activa y por pasiva cómo podíamos ayudarte. Sin embargo, tu actitud ha sido agresiva. Como te comentaba por teléfono, lo fácil para mi hubiese sido decirte que te hacíamos una tarta para mañana y haberte dado tu tarta de hoy. Eso Sí hubiese sido una tarta DE OTRO DÍA. Pero preferimos ser honestos y transparentes y decírtelo. La verdad que da mucha rabia tener que gastar el tiempo en contestar actitudes de este tipo, pero no voy a dejar que personas como tu mientan a otros clientes”, añaden.

Luna & Wanda finalizó su publicación asegurando que, si el cliente hubiese hablado con respeto y educación, habrían procedido a la devolución del dinero. “Nadie en un negocio quiere clientes así”, concluyeron.