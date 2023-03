Hay para todos los gustos. Los desayunos en Perú son muy variados y algunos prefieren una primera comida ligera mientras muchos otros van por los platos típicos peruanos, y este caso no es distinto. El icónico @gringo.marcos reapareció en redes sociales y contó su próxima experiencia gastronómica: en la búsqueda del mejor pan con chicharrón. Te contamos por qué el tiktoker ama tanto este potaje matutino y cómo su devoción a la comida lo volvió un personaje viral.

Marcos Armstrong ya tiene su público ganado y es que sus aventuras por suelo nacional se volvieron los videos virales más divertidos de su canal en TikTok. Esta vez, el elocuente turista mostró su indignación al reciente ranking del ‘Best Sandwiches in the World’, ¿La razón? No enlistaron al mítico pan con chicharrón peruano, el mejor desayuno del día para miles de connacionales.

“Yo tengo una pregunta muy seria … ¿Dónde está el pan con chicharrón? La butifarra está bien, pero el chicharrón es más rico”, fue la polémica que levantó en la red social, además advirtió que sus complementos superarían a cualquier presentación de restaurante. “Con jugo, tamal y café negro, el mejor desayuno del mundo”, expresó a viva voz.

Mira aquí el video viral

Su amor por el pan con chicharrón

La butifarra peruana estuvo entre las delicias destacadas del ranking; sin embargo, el apasionado de la comida detalló por qué el ‘pan con chicharrón’ debería estar en el top: “La primera que vez que lo probé, yo vi camote dentro, un ‘sweet potato’ (...) Camote tiene un sabor dulce, entonces chancho salado, la cebollita ácida ¡Es delicioso!”, reafirmó en su divertido acento.

“Tú si sabes lo bueno”, “¿Y dónde está el pan con pejerrey?”, “La butifarra de jamón es muy simple, un pan con asado con su salsa criolla y su rocotito... un manjar”, “La verdad no más, el pan con chicharrón es mucho para ese ranking”, fueron las posturas de los usuarios, a lo que el tiktoker les recordó que en su natal Estados Unidos los desayunos que se sirven son ‘tristes’: “depressing (deprimente)”, comentó con toda desilusión.

Butifarra entre ‘Los mejores sándwiches del mundo’

La butifarra peruana fue enlistada por el prestigioso portal Taste Atlas para estar dentro del ‘Best Sandwiches in the World’. Quedó en el segundo lugar, justo por debajo de un sándwich proveniente de Turquía.

En esa línea, Marca Perú no demoró en hacer conocer la gran noticia y destacar así al prestigioso platillo peruano: “¡Nuestra gastronomía sigue enamorando al mundo!”, se compartió en el portal oficial de la organización.

