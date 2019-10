Se pasa un semáforo en rojo mientras conduce su auto de lujo a toda velocidad y se arrepiente en el acto

Silvia Edelmira Díaz Blanco es una mujer de 70 años que se convirtió en la ganadora de un automóvil cero kilómetros que fue sorteado por el casino Dreams ubicado en Iquique, Chile. Su historia fue publicada en Facebook y se volvió viral.

La mujer, quien es madre de 4 hijos, 8 nietos y un bisnieto, contó que "la noche del sorteo sin mayores expectativas, le tocó echar la bolita número 24 y algo le dijo que ganaría".

¿La razón? El número representa la fecha del mes cuando falleció un bisnieto de siete años, quien además había nacido un día 24.

"En ese momento sentí que me lo iba a ganar,este premio me lo enviaron desde el cielo", dijo la afortunada.

Contó también que al llegar a casa, su nieto, papá del bisnieto fallecido, la saludó y la sorprendió diciéndole que se había ganado el premio.

"Yo le pregunté que cómo lo sabía si él estaba durmiendo y yo no le había contado a nadie. Ahí me dijo que, soñando, vio una nube blanca y escuchó la voz de su pequeño hijo, quien le dijo que la abuela iba a ganar esa noche", aseguró.

Por otra parte, contó que el auto lo venderá para tratarse una afección en uno de sus riñones. “Me estoy viendo de manera particular porque perdí una hora en el médico, en septiembre de 2018 y aún no me la daban. Imagínese”, dijo.