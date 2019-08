La brillante lección de una madre a su hija caprichosa

Detienen su auto para ver pasar a una manada de bisontes y todo termina de forma lamentable



¿Cuál sería tu reacción si luego de un largo día llegas a casa con intención de sorprender a tu hijo con un obsequio, pero este en vez de apreciarlo lo tira a la basura para finalmente ponerse a llorar? Lo más probable es que lo medites muy poco antes de regañar al niño por su actitud, pero lo que hizo Haley Hassell, una mujer de Pensacola, Estados Unidos, se ganó los aplausos de los internautas de Facebook.

La joven madre contó que estaba comprando material escolar para la vuelta al colegio de Presleigh, su hija de seis años que le había estado pidiendo insistentemente una cartuchera de una conocida marca.



Tras buscarla sin cesar en diferentes tiendas, finalmente pudo encontrarla; sin embargo, Hassell no esperaba la reacción de la niña: se puso furiosa porque el estuche que le había comprado su madre era igual al del resto de sus compañeros.

Fue entonces que la mujer decide no enfadarse. Su respuesta fue tan contundente que terminó haciéndose viral en Facebook.

"Presleigh aprendió una dura lección esta tarde", comenzó diciendo esta mamá en la publicación. "Fui a tres negocios diferentes para conseguir esa cartuchera que mi hija había pedido. Cuando la sorprendí con ese regalo, ella lo miró, lo agarró y lo tiró al tacho de basura. Después se encerró en su cuarto dando un portazo. Indignada, gritó: 'eso es estúpido, todos en mi clase la tienen. Ya no la quiero'", describió Haley sobre lo sucedido. "Probablemente me estaba saliendo humo por las orejas", ironizó.

"Me di cuenta que, a pesar de que siempre le había enseñado a ser agradecida, necesitaba un pequeño llamado de atención. Así que antes de volverme loca con mi hija, me tomé un segundo y le dije: 'Ok, déjame que voy a buscar la cartuchera que vas a usar'. Cuando volví con una bolsa de plástico con cierre hermético, de esas que se utilizan para guardar alimentos en la heladera, ella enloqueció", agregó.

"De repente, la cartuchera que ella había tirado a la basura era perfecta y la bolsa de plástico era horrible. Pero ya era tarde. Le dije que agarrara la cartuchera de la basura y que buscara a un nene para regalársela. Un nene cuyos padres no tuvieran recursos para comprarle útiles escolares o alguno que ni siquiera tuviera padres", mencionó.

Tras explicar a su hija que no tenía derecho a nada especial y que daba por sentado lo afortunada que era, la niña entró en razón y aceptó lo que su madre había decidido.

Ella concluyó su relato en Facebook diciendo que quizás a veces reacciona de forma exagerada, pero que habría hecho cualquier cosa cuando era una niña por tener todo lo que su hija tiene ahora.

"Yo creo realmente que cambiar tus percepciones y simplemente ser agradecido puede cambiar cualquier situación en la vida", terminó.