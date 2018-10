Cerdo gigante fue conducido a su establo gracias a inusual idea de la policía

Los policías son llamados para lidiar con múltiples situaciones. Son testigos de escenarios desgarradores y triviales, pero siempre tienen que estar preparados para lo inesperado, como encontrar un 'cerdo gigante' andando sin rumbo.

Aunque ver porcinos en las calles es definitivamente más extraño en algunos vecindarios que en otros, esta fue una novedad en Highland, un barrio del condado de San Bernardino, California.

El animal causó algunos problemas el sábado por la mañana mientras se abría camino a través de patios y calles. La estación de policía de Highland recibió la alerta de los vecinos y salió a investigar.

Efectivamente, había un cerdo muy grande paseando. Claramente, era la mascota de alguien y no le tenía miedo a los policías que aparecieron para tratar con él.

"Highland Station recibió una referencia telefónica de un cerdo del tamaño de un mini caballo. El diputado Ponce y el diputado Berg lo encontraron y, debido a las llamadas anteriores, sabían dónde vivía", describieron los efectivos en Facebook .

Lo último que había que averiguar era cómo conseguir que el animal del tamaño de un caballo volviera a su granja. Recogerlo no iba a funcionar y, por su tamaño, no iba a ir a ningún lugar que no quisiera.

Así que hicieron un balance de lo que tenían a mano y encontraron un 'soborno' adecuado. "Lo atrajeron a casa con Doritos que uno de nuestros oficiales tenía en su bolsa de almuerzo", continuó el post.

"¡Fue divertido!", dijo el diputado Ponce. El animal avanzó amistosamente, aparentemente feliz de tener bocadillos y compañía. "La lucha contra el crimen para asegurar de manera segura un mini cerdo del tamaño de un caballo, lo hacemos todo", concluye el mensaje.

El departamento del alguacil también publicó un "informe de incidentes" en Facebook, agregando algunos detalles después de recibir un aluvión de preguntas.

"No estamos seguros del nombre del cerdo, pero nuestros oficiales lo apodaron cariñosamente 'Smalls'". Finalmente, agradecieron los comentarios de los vecinos quienes aplaudieron su compromiso con dar rápida solución al problema.