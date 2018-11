Cerdo que sobrevivió a inundación lleva una vida opulenta y hace reír a miles

Flo es un cerdo con una historia peculiar. Vive en Providence, Carolina del Norte, junto a Jay Yontz y Kristin Hartness, quienes lo describen como una criatura "amable, simpática y adorable".

Flo no nació en pastos idílicos ni pasó sus primeros días divirtiéndose con sus actuales dueños. Su historia comenzó el lunes pasado cuando sobrevivió a la inundación del huracán Florence, que afectó la granja donde iba a ser sacrificado.

Fue en esa condición que Jay Yontz lo encontró mientras caminaba por la ciudad. "Me senté con él y obtuve su confianza. Son animales muy lindos e inteligentes. He aprrendido mucho (más) sobre cerdos en tres o cuatro días de lo que he tenido en toda mi existencia", aseguró en un post de Facebook .

Hoy Flo lleva una vida opulenta, duerme todo el día y es tendencia en esta plataforma social debido a su historia. Y es que aunque parecía ileso, una gran cantidad de agua entró en sus pulmones. Por ello, ha debido poner mucho esfuerzo para mantenerse.

"Pensamos que íbamos a perder a Flo, en realidad. Nos quedamos en el veterinario toda la noche hasta las 6 de la mañana. Literalmente pensamos que iba a tener un ataque al corazón; respiraba muy fuerte y muy rápido", contaron.

Afortunadamente, el cerdito ha caído en manos gentiles, quienes lo vienen ayudando. "Está muy agradecido de que les hayamos dado una oportunidad en la vida; esa es la personalidad que cada uno de ellos tiene", se lee al final de la reflexión.