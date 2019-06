Más de cien conductores toman "atajo" y terminan atascados en un campo enlodado sin salida

Los mapas en línea le facilitan la vida a millones de conductores que buscan llegar a su destino de forma rápida y sencilla; sin embargo, se trata de un programa que no siempre es infalible, al igual que la mayoría de aplicaciones.

Lo anterior fue comprobado por más de 100 conductores de Colorado, Estados Unidos, que quedaron atascados en un lodazal tras seguir las indicaciones del popular Google Maps.

Todo empezó tras el reporte de un accidente en la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Denver. El hecho originó que la app recomendara a los conductores tomar una ruta alternativa por un desvío que los llevó por un camino de tierra.



Los primeros conductores que tomaron este atajo se encontraron con una carretera sin asfaltar y al que las lluvias recientes habían convertido en un barrizal.

Aunque intentaron atravesarla, quedaron atascados. La situación provocó que todos los demás choferes que siguieron las instrucciones del aplicativo les siguieran y terminaran formando un atasco de más de cien coches.

"Pensé 'quizás haya un atajo' y lo puse en Google Maps, y me dio un desvío que iba a tardar la mitad de tiempo. El trayecto era de 43 minutos inicialmente, y en lugar de eso iban a ser 23, así que tomé la salida y me dirigí a donde me dijeron", dijo a la CNN Connie Monsees, una de las afectadas que se dirigía al aeropuerto a recoger a su esposo.

Ella no tuvo problemas con el terreno ya que su vehículo tiene tracción a las 4 ruedas. Incluso pudo llevar a dos personas al aeropuerto para que pudieran tomar sus vuelos. Desafortunadamente, gran parte de los conductores no corrieron la misma suerte.



"Tenemos en cuenta muchos factores al determinar las rutas, incluido el tamaño de la carretera y que la ruta sea lo más recta posible. Aunque siempre trabajamos para proporcionar las mejores direcciones, pueden surgir problemas debido a circunstancias imprevistas como el clima. Alentamos a todos los conductores a que sigan las leyes locales, permanezcan atentos y utilicen su mejor criterio mientras conducen", dijo por su parte Google en un comunicado que explicó lo sucedido.