Un vendedor de raspados de Coahuila, México, festejó los 15 años de su hija paseándola en su triciclo. El acto fue registrado en imágenes y se hizo viral tras ser publicado en Facebook.

Juan Manuel Duarte Cantú, conocido en su ciudad como "El Tarzán", adornó su herramienta de trabajo de rosa para cumplir así uno de sus sueños: hacerle una fiesta única a Perla.

Fue necesario un año de ahorro de dinero, monto que sirvió para comprar un vestido, rentar un jardín de fiestas y realizar la celebración por todo lo alto, a pesar de que la niña les pidió a sus padres que no le hicieran una celebración.

"Era una ilusión de mi padre de sacarme aquí en el triciclo. Y pues sí, me gustó la idea. Al principio me quedé con cara de ‘¿es en serio?’ y luego le dije que sí", dijo la menor a NRT México. "Gracias a mi padre y a mi madre he salido adelante", agregó.

El hombre circuló por las calles de su ciudad haciendo sonar su chicharra e invitando a sus conocidos a la fiesta, generando que las personas se acerquen y se tomen fotografías. Asimismo, hubo quienes se animaron a poner dinero en una caja adornada que el comerciante había puesto en el triciclo.

"El chiste es salir adelante y que la acompañen. Es mi única hija y quiero darle algo. Que siga adelante, que todas sus ilusiones se hagan realidad. Que estudie mi niña, porque es lo único que le puedo dejar. Es lo único que tengo", dijo por su parte el orgulloso padre de familia.

Fotografías del hecho fueron compartidas en Facebook y llamaron rápidamente la atención de los usuarios, quienes felicitaron a la joven por ser humilde y apreciar el gesto de su padre.

Algunos negocios locales se enteraron de la noticia y se animaron a donar servicios y productos a la festejada que recibió desde viajes hasta comida para los invitados de su fiesta.