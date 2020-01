El conductor de un auto que no pasó una prueba de alcoholemia fue entrevistado en vivo por un reportero. Su despreocupación al confesar que había estado manejando “bajo los efectos de las drogas y el alcohol” generó cientos de comentarios en Facebook y otras redes sociales, al punto de volverlo viral.

Como podrás apreciar en las imágenes, el sujeto, oriundo de Argentina, habló sobre su estado con total tranquilidad. Asimismo, dijo que no le sorprendió que no haya pasado el test.

“Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos”, comenzó diciendo ante la sorpresa del periodista, quien incluso pudo observar lo que andaba llevando consigo, entre, lo que él explicaba, había “drogas, pan y vino”. Míralo en Facebook.

El conductor continuó con su relato diciendo que "todo los autos que choqué de San Telmo para acá, noté que me decían 'flaco me chocaste", reconociendo que no estaba en un buen estado para conducir.

Las imágenes se volvieron tendencia rápidamente, generando controversia entre los usuarios de Facebook. Algunos de ellos dudaron sobre la veracidad del testimonio del hombre, mientras que otros reprobaron su comportamiento por supuestamente haber puesto en peligro la vida de otras personas.

Mira a continuación el clip que se ha vuelto viral en Internet y saca tus propias conclusiones.