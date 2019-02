La verdad detrás del indignante viral en el que un perro es abandonado

En los días recientes ha circulado por las redes sociales ha circulado un video que mostraba el aparente abandono de un perro en la calle. Las imágenes, en la ciudad californiana de Baskerfield, Estados Unidos (EE.UU.), fueron subidas a Facebook por un transeúnte que fue testigo de la escena.

La grabación generó críticas bastante duras hacia el hombre que dejaba al animal en medio de una pista de tierra. Stephen Sage Silver, el autor del clip, contó más adelante en Facebook que llevó al animal a un refugio local.

Pese a lo indignante que pueda parecer todo, el sujeto del video no sería tan despiadado como parece. 23ABC News logró contactar al supuesto dueño del can y este declaró que el animal no era suyo.

El hombre, identificado como Danny Powell, dijo que encontró al labrador negro del video en la calle y le dio algo de alimento; sin embargo, el perro no paraba de seguirlo, por lo que decidió dejarlo en medio de un camino.

Powell sostuvo que era incapaz de abandonar a su propia mascota y que el clip viralizado en Facebook era engañoso. 23ABC consultó a los vecinos de Powell y estos confirmaron que el labrador no era suyo.

Luego del incidente, Stephen Sage Silver admitió que nunca corroboró que el animal fuera abandonado y que simplemente vio al perro y Powell cuando empezó a grabar.

Silver borró el video que subió a Facebook, pero ya había vendido el material a la plataforma Viral Hog, donde ha seguido sumando reproducciones. Esta última compañía no se ha pronunciado con respecto a la filmación.

Más allá de todo lo sucedido, lo cierto es que el can de las imágenes no tenía un hogar, pero recientemente se conoció que su historia tuvo un final feliz.

El Departamento de Servicios para Animales de Baskerfield, confirmó que una pareja acudió a su refugio y adoptó al labrador negro, quien ahora podrá tener una familia que lo cuide y le brinde amor.