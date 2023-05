Una joven de Venezuela generó toda clase de reacciones en las redes sociales tras revelar el motivo por el que decidió convertirse en la mejor amiga de la amante de su novio.

Mediante su cuenta de Facebook, Sofía Gutiérrez dio a conocer que todo empezó cuando descubrió que su pareja le era infiel con Sarahy Gil. En vez de indignarse o enojarse con ellos, la chica explicó por qué optó por tomarle cariño a la persona que se metió en su relación.

“¿Quien es ella? Ella es la mosa (amante) de mi novio y mi amiga. ¿QUEEEEE! pero Sofia tu estas loca? No, no estoy loca, esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cual es su lugar y no se pasea con él en público, desde que lo ama incondicionalmente”, escribió Sofía, adjuntando una imagen suya junto a la amante de su novio.

La venezolana narra que no pudo evitar conmoverse al ver que los mensajes que Sarahy le enviaba a su pareja y con los que “lo estaba haciendo sentir amado” .

“Siempre le manda mensajes al WhatsApp haciéndolo sentir amado y eso para mi vale más que cualquier cosa porque cuando yo no pueda estar, ahí estará ella, cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece”, agregó.

Foto: Sofía Victoria Gutiérrez Sousa / Facebook

“Mi novio tendrá más amor del que había imaginado”

Aunque es consciente de que este vínculo le parecerá extraño a más de uno, asegura sentirse feliz de que su novio reciba más amor “del que había imaginado”.

“Sé que es raro que la novia y la mosa se quieran; pero mi novio tendrá más amor del que había imaginado. Gracias por ser lo suficientemente madura y prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio”, concluyó.

El relato de Sofía se volvió tendencia, obtuvo miles de reacciones y, como era de esperarse, generó toda clase de comentarios. Mientras que algunos desatacaron “la suerte” del novio por tener “dos mujeres” que se llevan bien, otros aseguraron que este tipo de relaciones podría convertirse en un problema en algún momento.

“Como si esas cosas pasaran”; “Mis respetos para el hombre”; “Ojalá me aceptaran la amante”, “Nunca me pasó”, escribieron los usuarios, en su mayoría hombres.

