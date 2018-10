Mujer fue despedida por mostrar este disfraz racista de Beyoncé en Facebook

Una enfermera estadounidense llamada Shelbi Heenan perdió su empleo luego de subir a Facebook una fotografía en la que lucía su disfraz de Halloween. Lo que pensó que sería una anécdota divertida, terminó convirtiéndola en blanco de críticas que la calificaban de racista.

Heenan, de fenotipo caucásico y residente en Lee’s Summit (Misuri), compartió una foto junto a un compañero en la que ambos tenían la piel pintada de un tono más oscuro.

Según señalaba la mujer en el comentario adjunto en Facebook, los personajes a los que imitaban con los disfraces eran dos de los artistas afroamericanos más importantes y también una de las parejas más famosas de Estados Unidos: Beyoncé y Jay-Z.

(Foto: captura de Facebook) Facebook

La foto se hizo viral de inmediato no solo en Facebook, sino también en otras redes sociales debido a que Shelbi Heenan incurrió en lo que se conoce como ‘blackfacing’. Esta práctica ofensiva fue popular en tiempos de segregación racial y consistía en que los blancos se maquillaran con pintura para imitar y burlarse de los afrodescendientes.

Al final, el disfraz de Halloween y el ‘blackface’ terminarían costándole muy caro a la enfermera.

The New York Post reporta que la imagen llegó hasta la dirección del Hospital Saint Luke, lugar de trabajo de Heenan. Tras la difusión de las imágenes en Facebook, el centro de salud informó que la mujer ya no formaba parte de la institución.

“Pese a que el hablar de temas personales específicos va contra la política de Saint Luke, podemos confirmar que esta persona ya no es una empleada del hospital”, señaló la institución en un comunicado.

Actualmente, la cuenta de Facebook de Shelbi Heenan está desactivada, pero los medios estadounidenses han reportado que no es la primera vez que hace un ‘blackface’, pues en una foto similar 2009 apareció realizando la misma práctica racista. En aquella ocasión, aparecía disfrazada como una integrante de Destiny’s Child, agrupación a la que Beyoncé perteneció anteriormente.