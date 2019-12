Robar a las personas para las que trabajas nunca será una buena idea. No solo por que es contra la ley, sino porque es muy probable que terminen descubriéndote, especialmente si subes una foto a Facebook con el dinero y tienes entre tus amigos a los demás trabajadores. Puede sonar algo tonto, pero esto le paso a un joven en Estados Unidos, donde su irónica historia se hizo viral.

Lo que pensarías que es demasiado obvio que no necesitaría ser explicado, puede ser todo un misterio sin descubrir para otros. Arlando Henderson es un ex empleado del banco de Charlotte, que un día tuvo la increíble idea de robar más de $ 88,000 en efectivo de un banco donde recientemente había trabajado. Lo que el hombre no imaginaba era que unas ‘inocentes’ fotos subidas a su perfil de Facebook le arrebatarían todo.

Henderson posando con miles de dólares. (Foto: Facebook)

Según el tribunal federal, Henderson tuvo acceso a los depósitos realizados por los clientes en la bóveda del banco. Fue así que extrajo al menos unas 18 veces dinero durante el año, para posteriormente depositar una parte en un cajero automático cercano.

La autoridades señalan que el dinero robado por el hombre, había sido gastado en cosas personales y en la inicial de un auto de lujo. Según el comunicado, Henderson realizó un pago de $ 20,000 en efectivo para una Mercedes-Benz 2019 y obtuvo un préstamo de automóvil para el saldo restante de otro banco. Esto tras presentar información y documentos falsificados.

El hombre había dado una inicial para comprarse un nuevo auto. (Foto: Facebook)

Sin embargo, los planes de Henderson se vieron frustrados, principalmente porque decidió alardear de sus nuevas riquezas a través de Facebook e Instagram. En varias publicaciones se ve al hombre de 29 años posando junto a grandes cantidades de dinero en efectivo y frente a su auto nuevo.

En una publicación, del 4 de agosto, Henderson escribió: “Hago que parezca fácil, pero esto realmente es un PROCESO”. Unos meses después publicó nuevamente: "Mirando mi marca pensando de esta manera me hice rico '.

Henderson disfrutaba alardear de sus riquezas en redes sociales. (Foto: Facebook)

Hasta el momento no sabe quien alertó a la policía, pero la realidad es que Henderson les hizo el trabajo fácil. Rápidamente fue acusado de dos cargos de fraude en instituciones financieras, 19 cargos de robo, malversación y aplicación indebida, y 12 cargos por realizar entradas falsas, que conllevan una pena máxima de 30 años de prisión y un $1 millón de multa por conteo.

El joven de 29 años también ha sido acusado de lavado de dinero transaccional, por lo que le esperaría una pena adicional de 10 años de prisión y una multa de $ 250,000.

En redes sociales sus amigos no dejan de compartir sus fotos pidiendo que lo liberen, pues señalan que Henderson, también conocido como “AceeyFoez” no era un delincuente, solo estaba viviendo su ‘sueño’.





