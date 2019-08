Joven sin hogar que dormía bajo un puente revela su secreto para convertirse en millonario a los 21 años

Harry Sanders tenía solamente 17 años cuando se quedó sin hogar; sin embargo, pudo arreglárselas para, cierto tiempo después, convertirse en millonario. El propio joven, ahora de 21, ha decidido revelar el secreto detrás de su éxito. Su historia fue compartida en Facebook y se hizo viral.

Proveniente de una familia humilde, Sanders, de Melbourne, Australia, decidió no quedarse de brazos cruzados ante la difícil situación que atravesaba su familia. Es así que decidió crear Studiohawk, una agencia de optimización de motores de búsqueda que ayuda a que los sitios web sean más visibles en Internet.

Tras invertir todo el dinero que ganaba, el chico, de solamente 17 en ese entonces, no veía ganancias. Esto, sumado al pobre crecimiento de la empresa, dejaron a Harry y a su familia en la calle.

Durante los seis meses que vivió como un sintecho pasó decenas de noches bajo un puente "comiendo los restos" de restaurantes y cadenas de comida rápida.

"La primera noche fue la peor. No tenía idea de a dónde ir o qué hacer", dijo el hombre según declaraciones recogidas por LADbible.

"Puede ser peligroso ya que hay territorios entre las personas sin hogar. No tenía idea de eso, así que me metí en muchos problemas al principio", detalló.

Los problemas parecían no tener cuando acabar, pero Sanders aseguró que fueron justamente estos los que lo ayudaron a convertirse en el hombre que es hoy.

"No sería la misma persona si no fuera por eso. Pasar por dificultades como esa también me hizo sentir mucho más seguro cuando me enfrento a situaciones estresantes", mencionó.

Los años pasaron y, a pesar de la difícil situación, Sanders persistió en sacar adelante a su empresa. Es así que, sin despegarse por completo de la misma, notó que los clientes de Studiohawk comenzaron a crecer gracias a la mejoría del posicionamiento en buscadores de Internet.



Al mismo tiempo, el joven comenzó a trabajar como SEO freelance, haciéndose una reputación entre sus clientes.

Algunos años más tarde, se dio cuenta que la agencia que lo había dejado en la calle creció al punto de contar con 10 trabajadores. Asimismo, Studiohawk logró valorizarse en la increíble cifra de 830 mil libras, lo que equivale a casi un millón de dólares norteamericanos.

Sanders, ahora director de su propio y exitoso negocio, viaja por el mundo compartiendo sus secretos que lo llevaron a ser reconocido como el de Emprendedor Joven más exitoso de Australia y ser el más joven de la historia en ganar el premio 'SEMRush's Young Search Professional', que otorga esta plataforma especializada en herramientas SEO.

"Creo que lo más importante que puedes hacer es vestirte para ser tú mismo. Nunca uso trajes. Si me dirijo a una reunión o tengo un largo día en la oficina, me pongo lo que me gusta y me hace sentir cómodo", aseguró.

"Muchas personas también piensan que necesitan estar despiertos y trabajando toda la noche para tener éxito, pero no puedes privarte de dormir por el bien de tu negocio. Siempre duermo ocho o más horas cada noche para poder estar en la cima de mi juego", agregó.

Por otra parte, afirma que la difícil situación que vivió le enseñó mucho más de lo que la gente cree.

"Debo mi éxito a estar sin hogar. Sin ello no hubiera estado tan presionado para tener éxito. La determinación era feroz ya que sabía que si no funcionaba no tendría ningún plan de respaldo", dijo.

¿Cuáles son los cinco mejores consejos de Harry Sanders para llegar a la cima?

"Vístete para ser tú mismo, duerme al menos ocho horas por noche, lee lo máximo posible sobre el tema que te apasione, sé ahorrativo, saber exactamente dónde se gasta dinero y reducir lo que se pueda, y encontrar tu propósito, puesto que si solo buscas dinero no tendrás éxito".