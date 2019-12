Puede que el escuchar canciones de Navidad no sea del agrado de todos los seres vivos, pero nadie puede resistirse a cantar ‘‘All I want for Christmas is you’’, la popular canción interpretada por Mariah Carey. Sin embargo, un video subido a Facebook muestra la sorprendente reacción de un perro Shih Tzu cuando su dueña reproduce el tema. Está claro que quiere que pare.

Los perros de raza Shih Tzu son un pequeños animalitos que se caracterizan por su curioso aspecto físico, su buen carácter y expresividad. Esta última cualidad quedó expuesta en un video subido a la página Woof Woof de Facebook cuando Gizzie se queda impactado al escuchar la popular canción navideña.

En las imágenes se observa al can mirar sorprendido a la cámara mientras la canción ‘‘All I want for Christmas is you’’ suena de fondo. Lo que enternece a los usuarios de Facebook es cómo su dueña le mueve las patitas delanteras, cubiertas con unos guantes rojos navideños, al ritmo de la canción interpretada por Mariah Carey.

El video cuenta con más de 6.3 mil 'me gusta’ en Facebook y ha sido reproducido más de 59 mil veces en Instagram, donde Gizzie tiene un perfil en el que su dueña sube fotografías y grabaciones junto a su mejor amigo ‘Echo’.

