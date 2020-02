Una pareja brasileña vivió un momento mágico durante el nacimiento de su hija. Y es que solo algunos segundos después de nacer, la pequeña Antonella le obsequió a sus padres una adorable sonrisa. La razón es simplemente perfecta.

Flavio Dantas asegura que durante el embarazo de su esposa, le hablaba constantemente al bebé mientras aún estaba en el útero. Le hablaba para que sintiera su voz, diciéndole que la amaba, que ella iba a ser lo mejor del mundo y que siempre estaría ahí. Su historia se volvió viral en Facebook.

En una conmovedora publicación de Instagram, el hombre describió su experiencia. “No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Todos los días hablaba a mi hija en el útero de su madre, siempre le decía que la quería, que papá estaba ahí y que iba a ser el mejor padre del mundo. Cuando al fin nació, ¿cómo me lo pagó? Con la sonrisa más dulce".

“¡Siento un amor que no me cabe en el pecho! Dios me ha dado la mayor razón para levantar la cabeza, olvidar la tristeza y perseguir el mundo, para poder dárselo a ella”, añadió.

La madre de Antonella, Tarsila, también compartió fotos de su hija diciendo que era “un regalo del Señor. Si la riqueza se midiera en palabras, la resumiría en una: tú. Es mi joya preciosa tallada por las manos de Dios”.

La publicación se volvió tendencia en Instagram y Facebook.

La imagen acumula miles de ‘me gusta’ en redes sociales.

