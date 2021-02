Facebook | La canciller alemana Angela Merkel ha sido blanco de cientos de comentarios en las redes sociales tras olvidar colocarse de nuevo la mascarilla tras dar un discurso ante el Parlamento del referido país europeo.

En esta participación, curiosamente, la funcionaria habló de la lucha del gobierno contra la pandemia. Numerosos usuarios hicieron hincapié en la peculiar reacción de Merkel al notar lo que había pasado.

Angela Merkel somos todos pic.twitter.com/Ti8TdyEiv6 — Marta Domínguez (@1Eme_) February 17, 2021

Fueron muchos los internautas que indicaron haberse sentido identificados con la canciller. “Es una persona común y corriente, como todos nosotros”, sostuvo uno de ellos en Facebook.

Angela Merkel, de 66 años, ha sido una de las figuras políticas más elogiadas a lo largo de los años. Se encuentra en el cargo de canciller desde el año 2005.