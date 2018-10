Facebook: mujer casi es arrollada por un tren al mirar su celular

Por este motivo no puedes ir por la calle mirando tu celular. Una mujer estuvo a punto de perder la vida en Nueva Zelanda luego de que esta camine por la senda en la que pasaba un tren mientras miraba el celular y justo pase el tren, situación que quedó grabada en un video de Facebook.

Tan simple que seguramente lo has escuchado en tu día a día y es que muchas veces hemos escuchado en las calles ya sea por personas conocidas como cualquier otra que camine por ahí que no usemos nuestros dispositivos móviles mientras andamos por la calle y he aquí la razón.

Una mujer que acababa de salir de sus clases en Auckland, Nueva Zelanda, se encontraba usando su celular como cualquier otro día; sin embargo, este estuvo a punto de ser el último de todos tras pasar las vías del tren y este rozarle la espalda.

Tal como se puede apreciar en la grabación de Facebook, la chica se quedó totalmente sorprendida por lo que acababa de pasar y es que vio su vida desaparecer por un segundo y unos centímetros y esto le enseñó que siempre tiene que estar atento a todo mientras camina por la calle.