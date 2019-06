Mujer cree adoptar a un perro y meses después descubre que se trataba de una aterradora criatura salvaje

▶ Un paquete se movía solo en un almacén y lo que descubrieron al inspeccionarlo los dejó boquiabiertos



Una mujer de Kuala Lumpur, Malasia, ha sido arrestada por las autoridades de su país tras rescatar de la calle a un animal en peligro de extinción que, según dijo, creyó era un perro. Su historia fue compartida en Facebook y se hizo viral.

Se trata de Zarith Sofia Yasin, una cantante de 27 años que aseguró encontrar al "can" en las afueras de la ciudad, por lo que decidió recogerlo y llevarlo a su departamento sin tener idea de que se trataba en realidad de un oso cachorro, según informó Fox News.

Foto: AsiaWire AsiaWire

"Era de noche cuando encontré al cachorro en un estado debilitado al lado de la carretera y pensé que era un perro", dijo.



"Sé que el oso no se puede criar, que no se puede tener como mascota. Solo quería salvarlo, no tenía intención de explotarlo", aseguró.

Lo cierto es que las autoridades allanaron su hogar luego de que un vecino informara que la chica podría estar albergando a un oso debido a los fuertes rugidos que provenían de su vivienda.

Uno de ellos, incluso, llegó a obtener una fotografía del oso sobresaliendo por una ventana abierta. La imagen fue compartida en Facebook y se hizo tendencia.

Los cargos contra Yasin conllevan sanciones duras puesto que, si se le considera culpable de mantener a un animal en peligro de extinción sin consentimiento, podría enfrentar 10 años de prisión o una multa de hasta 200 mil dólares malasios (casi 48 mil dólares estadounidenses).

También se le acusó de mantener a un animal en un entorno que no es propicio para su comodidad y bienestar, lo que conlleva a una sentencia de un año de cárcel y una multa de entre 5 y 50 mil dólares malasios (entre 950 y 12 mil dólares estadounidenses).

Después de comparecer ante un tribunal, Yasin se declaró inocente de todos los cargos.

Las autoridades decidieron liberarla bajo fianza y volverá al tribunal el próximo mes. Asimismo, tendrá que presentarse en la comisaría una vez al mes.

Singer pleads not guilty to keeping sun bear cub without permithttps://t.co/GMTioGEfsl pic.twitter.com/tvH08X2OhH — BERNAMA (@bernamadotcom) 12 de junio de 2019

Insólita historia dio la vuelta al mundo tras ser publicada en Facebook y otras populares plataformas de Internet.